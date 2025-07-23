Enerjisa'dan Rekor Tahvil İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'dan Rekor Tahvil İhracı

Enerjisa\'dan Rekor Tahvil İhracı
23.07.2025 12:05
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Enerjisa Enerji, 5.25 milyar TL'lik tahvil ihracıyla Türkiye'de rekor kırdı. Bu, enerji dönüşümüne katkı sağlayacak.

Enerjisa Enerji, yatırımcılardan gelen güçlü talep ile 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki tahvil ihracını tamamladı. Sabancı Holding ve E.ON'un ana sermayedarları olduğu ve yüzde 20 hissesi halka açık olan şirket, 726 gün vadeli ve Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlem ile Türkiye sermaye piyasalarında, reel sektör tarihindeki en büyük tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdi.

Enerjisa Enerji, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı vermeye devam ediyor. Şirket, KAP'a yaptığı açıklama ile Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarına devam etmesine ve güçlü finansal yapısına duyulan güveni pekiştirmesine olanak sağlayan önemli bir tahvil ihracını daha duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki 726 gün vadeli tahvil ihracıyla Türkiye sermaye piyasalarında reel sektör tarafından ihraç edilen tüm zamanların en büyük tahvil ihraçlarından birine imza atmış oldu. Bu ihracın tamamlanmasıyla birlikte Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 35 milyar 935 milyon TL'ye ulaştı. Şirket, elde edilen kaynakları yatırımların finansmanında kullanarak enerji dönüşümünde önemli rolünü sürdürmeyi ve şebeke altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket, geçtiğimiz Şubat ayında tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorlarından birine 4 milyar 800 milyon TL ile ulaşmıştı. Şirket, 5 milyar 250 milyon TL'lik bu tahvil ihracı ile birlikte bu seneki rekorunu tazelemiş oldu.

"Sadece bugünün değil, yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz"

'Daha İyi Bir Gelecek' için Türkiye'nin enerji dönüşümüne yön verenlerden olmayı hedeflediklerinin belirten Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Türkiye'nin ihtiyacı olan enerji dönüşümü; daha dijital, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir enerji ekosistemi inşa etmek anlamına geliyor. Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil, yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz" dedi

"Hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın, Enerjisa'nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesi"

Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, gerçekleştirilen rekor tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Şirket olarak gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki, 726 gün vadeli bu işlem ile birlikte, Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu sene içerisinde ikinci defa kırmış bulunuyoruz. Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa'nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir" dedi.

"Yeni tahvil ihracı ile rekor tazeledik"

Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı tahvil ihracı yaparak birçok ilke imza attıklarını belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "Şirket ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'dan Rekor Tahvil İhracı - Son Dakika

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