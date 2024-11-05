Enerjisa'nin Geliri 29,9 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'nin Geliri 29,9 Milyar Liraya Yükseldi

Enerjisa\'nin Geliri 29,9 Milyar Liraya Yükseldi

Enerjisa Enerji, 2024'ün ilk 3 çeyreğinde enflasyondan arındırılmış gelirini 400 milyon lira artırdı.

05.11.2024 11:18
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Enerjisa Enerji'nin operasyonel faaliyetlerden kaynaklı gelirlerinin enflasyondan arındırılmış karı 2024'ün ilk üç çeyreğinde 400 milyon lira artışla 29,9 milyar liraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enflasyondan arındırılmış yıllık bazda yüzde 1'lik artışa denk gelen bu rakama ulaşmada en büyük katkı, şirketin dağıtım iş kolundaki güçlü performansından kaynaklandı.

Dağıtım iş kolunun yılın ilk 9 ayındaki operasyonel kazancı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 milyar lira artışla 24,9 milyar liraya ulaştı.

Açıklanan sonuçlara göre Enerjisa Enerji'nin liderliğini sürdürdüğü elektrik perakende satış sektöründe ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, düzenlemeye tabi piyasada yüzde 7, serbest piyasada ise yüzde 36 büyüme gerçekleşti.

Halka arz edildiği günden bu yana temettü dağıtımı performansı ile yatırımcılarının ilgisini çeken Enerjisa Enerji, bu yılın sonunda temettü dağıtımını gerçekleştireceğini ve bunu temel net gelirinin en az yüzde 80'i oranında yapacağını bildirdi.

Enerjisa Enerji, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerindeki brüt karında da önemli bir artış yakaladı. Bu alanda 2023'ün ilk 9 ayında 595 milyon lira olan brüt karını 2024'ün aynı döneminde 3,2 milyar liraya çıkararak, elektrik dağıtım ve perakende satışta olduğu gibi müşteri çözümleri sektöründe de liderliğini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, şirketin finansal performansında itici gücün yatırımlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dağıtım iş kolumuzun, operasyonel kazançlarımızın büyük bir kısmını oluşturmasının altında da bu neden yatıyor. Türkiye'nin enerji altyapısına özelleştirmeden sonra yaptığımız yatırımlar ile 14 ilde bir başarı hikayesi yazdık. Altyapı yatırımlarımız ile müşteri çözümleri yatırımlarımız yıllık bazda nominal olarak yüzde 3 oranında artarak 9,1 milyar liraya ulaştı. Ne mutlu ki 2024 yılı sonunda hedeflediğimiz 15-17 milyar lira yatırım hedefine de emin adımlar ile ilerliyoruz. Uzun vadeli yatırım planlarımızı yaparken Türkiye'nin enerji dönüşümünün bir parçası olmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bu dönüşümün ön koşulu ve ekonominin büyümesinin temeli olan Türkiye'nin enerji altyapısına önemli yatırımlar yapmaya ve herkes için daha iyi bir gelecek sağlama amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich de, sektörün birçok sektör gibi ülkenin finansal ortamından yoğun olarak etkilendiğinin altını çizerek, "Enerjisa Enerji olarak zorlu finansal ortama rağmen güçlü bir performans sergiliyoruz. Yıl sonu beklentimiz olan 40 ila 45 milyar lira operasyonel kazanç hedefini yakalayacağımızı öngörüyorum. Yüksek finansal gelir ve yüksek yatırım harcaması geri ödemeleri, Enerjisa'nın Dağıtım işindeki güçlü performansının ana itici gücü olmaya devam ediyor. Zaten bunu sadece Dağıtım iş kolunda bir yıl içerisinde 1,6 milyar liralık bir operasyonel kazanç büyümesi ile görebiliyoruz. Perakende satışta ise satış hacimlerinde geçen yıla kıyasla 32,7 teravatsaatten 37,6 teravatsaate güçlü bir artışı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Müşteri çözümleri segmentinde yüksek brüt kar etmeye devam ettiklerini ifade eden Ulbrich, "Geçen yıl aynı döneme kıyasla Solar PV kurulu kapasitemiz yüzde 150 artış gösterdi ve operasyonel kazançlarımızı pozitif yönde etkiledi. Finansal durumumuzun bir diğer önemli göstergesi olan Serbest Nakit Akışı (faiz ve vergi sonrası) temelde yıllık bazda sabit kalırken, 2024 yılının ilk yarısına göre iyileşme göstererek 5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmiştir. Yılın kalan döneminde de güçlü operasyonel ve finansal performansımıza devam etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'nin Geliri 29,9 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika

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