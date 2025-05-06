Enerjisa'nın İlk Çeyrek Performansı Güçlü

Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde faaliyet gelirini 13 milyar lira seviyesinde koruyarak altyapı yatırımları ve enerji dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla yıla güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde faaliyet gelirlerini enflasyonla uyumlu şekilde 13 milyar lira seviyesinde sürdüren Enerjisa Enerji, dört ana iş kolunda attığı stratejik adımlarla sektörün dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürdü.

Elektrik dağıtım iş kolunda, şebeke modernizasyonu, akıllı sayaç uygulamaları ve kalite odaklı yatırımlarla altyapısını güçlendiren şirket, artan elektrik talebine yanıt verecek esnek ve dijital altyapılar geliştirilmeye devam etti. Bu kapsamda, 2025 için belirlenen yatırım hedefi 21-24 milyar lira aralığında teyit edilirken, şirketin düzenlenmiş varlık tabanının yıl sonunda 80-90 milyar lira seviyesine ulaşması öngörülüyor. Söz konusu hedef, hem enerji arz güvenliğini desteklemeyi hem de şebekelerin dijital ve çevik bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Şirketin perakende satış iş kolunda faaliyet gelirleri, hem düzenlemeye tabi hem de serbest piyasa segmentlerindeki gelişmelerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 66 artışla 1,7 milyar lira seviyesine ulaştı. Satılan toplam enerji miktarı ise geçen yılın aynı dönemine paralel olarak 12,5 teravatsaat düzeyinde gerçekleşerek Enerjisa'nın rekabetçi piyasadaki güçlü konumunu destekledi. Şirket dijital hizmetler ve müşteri odaklı çözümlerle farklı kullanıcı segmentlerinde sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlamaya devam etti.

Müşteri çözümleri ve e-mobilite alanlarındaki gelişmeler, şirketin enerji dönüşümüne katkısını güçlendirdi. Yenilenebilir enerji ve verimliliğe odaklanan uygulamalar sayesinde müşteri çözümleri iş kolu, ilk çeyrekte faaliyet gelirlerini önceki döneme göre 200 milyon lira artırarak 800 milyon lira seviyesine ulaştırdı. Elektrikli araç şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren iştiraki Eşarj ise Türkiye genelindeki altyapı yatırımlarını hızlandırarak soket sayısını geçen yıla göre yüzde 34 artırdı.

'Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, enerji sektörünün geleceğinin güçlü ve modern altyapılar, dijital çözümler ve sürdürülebilir kaynaklarla şekillendiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Enerjisa Enerji olarak hızla gelişen bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor, yatırımlarımızla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Dünya giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ancak bu artan ihtiyacın yenilenebilir kaynaklarla karşılanması ve bu yaklaşımın önceliklendirilmesi artık kaçınılmaz. Biz de hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. Güneş enerjisi kurulu gücümüzü 124 megavat pik (MWp) seviyesine ulaştırmamız ve Eşarj ile elektrikli araç şarj altyapımızı ülke genelinde yaygınlaştırarak soket sayısını yüzde 34 artırmamız, bu dönüşüme hizmet eden somut adımlar arasında yer alıyor. Bu adımlar, sadece birer yatırım değil; daha temiz, daha dijital ve daha kapsayıcı bir enerji geleceği için attığımız stratejik hamlelerdir. 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik etmeye ve bunu yaparken de iş kollarımız kadar toplumsal yatırımlar konusunda da yatırımlar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Makroekonomik zorluklara rağmen istikrar devam ediyor

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich ise yatırımları sürdürülebilirlik odağında büyütmenin tercih değil zorunluluk olduğunun belirterek, şunları kaydetti:

"Makroekonomik zorluklara rağmen faaliyet gelirlerimizi reel olarak koruyarak istikrarlı bir performans gösterdik. Baz alınan net karın geçen yıla göre iki kattan fazla artması; maliyet disiplini ile etkin faiz ve borç yönetimiyle desteklenen dayanıklı iş modelimizin gücünü ortaya koyuyor. Dağıtım şebekelerine yönelik yatırımların artırılması, şebeke istikrarının sağlanması ve Türkiye'de enerji dönüşümünün ivmelenmesi açısından temel bir gerekliliktir. Bir sonraki düzenleyici tarife dönemine ilişkin çerçevenin de elektrik şebekesi yatırımlarını teşvik etmeye yönelik olacağını öngörüyoruz. Güçlü bilanço yapımız sayesinde, enflasyon ve faiz oranlarında gerileme yaşanması ve düzenleyici çerçevenin umut vadeden bir görünüm sunması halinde, Enerjisa olarak yatırım seviyemizi daha da yukarı taşımaya hazırız."