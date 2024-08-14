Enerjisa, yerli teknoloji ile havai enerji hatlarında arızaları otomatik olarak giderebiliyor

Ekonomi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, havai enerji hatlarındaki geçici arızaları otomatik olarak giderebilen malzeme teknolojisini yerlileştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından da desteklenen AR-GE çalışmaları sonucunda elektrik dağıtımında kritik bir teknolojiyi yerlileştirmeyi başardı.

Buna göre, direk, iletken, izolatör ve topraklama elemanları gibi materyaller ile elektrik dağıtımında kullanılan kritik önemdeki havai hatlardaki tüm elektrik arızalarının yüzde 80'ine karşılık gelen geçici arızaları otomatik giderebilen Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) teknolojisi AR-GE çalışmalarıyla yerli olarak üretildi.

Türkiye'de bu alanda gerçekleştirilen ilk yerli üretim olan Recloser Projesi'nin başlangıçta planlanan yerlilik oranı da yüzde 77'ye yükseltildi.

Yerli teknoloji Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ bölgelerinde 2021 yılında kullanıma alınırken, bu teknoloji sayesinde Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ağaç dalı veya fırtına kaynaklı iletken teması gibi sebeplerle meydana gelen ancak hatlarda fiziki hasar oluşturmayan geçici arızaları giderme hızını katladı.

Geçici arıza giderme hızı 4'e katlandı

Yerli ürün sertifika başvuruları yapılan, tip ve fabrika kabul süreçleri tamamlanan teknolojinin saha testleri Ankara, İstanbul ve Adana'da tamamlandı. Toplam 35 ürünün sahada kurulum süreçleri tamamlanırken, cihazların hatlarda yaygınlaşmasıyla elektrik kullanıcıları, geçici arızaların neden olduğu plansız kesintilerde, saha ekiplerinin ortalama 46 dakikalık müdahale süresini beklemeden yeniden enerjiye erişim imkanı kazandı.

Recloser teknolojisi sayesinde geçici arızaları tespit ve uzaktan müdahale hızını 23 kat artırarak 2 dakikaya kadar indiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, yeni yerli cihazlarla herhangi bir temastan dolayı oluşan geçici arızayı 30 saniyede giderebilir hale geldi. Böylece SCADA (Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme) yatırımları ile kazanılan hızı 4 kat daha artıracağı gibi söz konusu yeniden enerji verme işlemini otomatik olarak yapma kabiliyetine erişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, ithal ve tedarik süreçlerindeki zorluklar nedeniyle bugüne kadar yaygınlaştırılamayan Recloser teknolojisinin yerli olarak üretilmesiyle,kesintiye kısa zamanda müdahale ve kesintiyi azaltma imkanı doğduğunu kaydetti.

Özsürekci, şu ifadeleri kullandı:

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak tüm süreçlerimizde teknolojinin son gelişmelerinden faydalanıyoruz. Amacımız teknoloji ve insan odağında ülkemizin enerji altyapısına yatırım yaparak enerjinin kesintisiz, çevreyle uyumlu ve erişilebilir olmasına katkı sağlamak. Recloser teknolojisi sayesinde İş Sağlığı ve Güvenliği riski önemli ölçüde azalırken, sistemin yaygınlaşmasıyla arıza miktarı ve süreleri de azalacak. Bu sayede müşteri memnuniyeti artarken, operasyonel giderlerden de tasarruf sağlanacak. Projenin hayata geçmesinde bizi destekleyen EPDK'ye, yerli ve milli teknolojiyi geliştiren başta AR-GE ekibimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."