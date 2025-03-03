Enflasyon 20 Ayın En Düşüğünde - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon 20 Ayın En Düşüğünde

Bakan Bolat, Şubat 2025'te yıllık enflasyonun %39,05'e düştüğünü ve ekonomik büyümeyi açıkladı.

03.03.2025 12:28
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Şubat ayı enflasyonunu değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada, Şubat ayında enflasyonda düşüş yaşandığı, yatırım, üretim ve istihdamın arttığını kaydetti.

Bakan Bolat, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 yılı Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan düşmüştür. Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11 olmuştur. İç ticarette hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 21 aydır aralıksız yapılan denetimler ve haksız ticari uygulamalar ve fahiş fiyatlarla mücadele etkisini göstermektedir. Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Alınan tedbirler, Ramazan ayında ılımlı fiyat seyrini sağlamıştır."

"Türkiye ekonomisi yüzde 3,0 oranında büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmiştir"

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladıklanan politikalar ve aldınan tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirildiğini ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlandığını belirten Bakan Bolat, "Uygulamakta olduğumuz program meyvelerini veriyor. Bu kapsamda dezenflasyon sürecine ve dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2024 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 3,0 oranında büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmiştir. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar ile ithalattaki düşüş neticesinde cari işlemler açığı 2024 yılında 30 milyar dolar düşüşle 10 milyar dolara gerilemiştir. Programın en önemli amacı olan enflasyon ile mücadele ise kararlılıkla devam etmekte ve TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürmektedir. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan gerilemiştir. Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 25,21 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek yüzde 35,11 olmuştur. İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek yüzde 33,75 olurken taze sebze ve meyvede yıllık enflasyon bir önceki aya göre 21,32 puan gerileyerek yüzde 40,82 olmuştur. Enerji ve gıda dışı mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,0 puan gerileyerek yüzde 23,16 olurken temel mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,2 puan gerileyerek yüzde 21,71 olmuştur. Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,4 puan gerileyerek yüzde 40,21 olmuştur. Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,2 puan gerileyerek yüzde 59,78 olmuştur. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon 20 Ayın En Düşüğünde - Son Dakika

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