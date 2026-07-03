Enflasyon Açıklandı: Memurlara %13,52, Emeklilere %17,76 Zam - Son Dakika
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Enflasyon Açıklandı: Memurlara %13,52, Emeklilere %17,76 Zam

03.07.2026 11:13
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TÜİK'in enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaşlarında önemli artışlar gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 13,52, SSK ile Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zam almaya hak kazandı.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emeklilerin aylıklarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranları belli oldu. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine 17,76 zam

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94, nisan ayı için 4,18, mayıs için 1,71 ve haziran ayı için 0,99 yani toplamda 17,76 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. TÜİK verilerine göre bir artış yapılması durumunda 20 bin lira olan en düşük emekli ücretinin 17,76 zamla 23 bin 552 lira olması bekleniyor.

En düşük memur maaşı 70 bin 258 lira oldu

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak. Açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı haziran ayı itibarıyla yüzde 6,09 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 6,09 enflasyon farkına 8. Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13,52 kümülatif zammı hak etti. Gerçekleşen zam ile en düşük memur maaşı ise 70 bin 258 lira oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Yaşam, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Açıklandı: Memurlara %13,52, Emeklilere %17,76 Zam - Son Dakika

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