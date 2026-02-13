Enflasyon Beklentileri Artışta

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a gerilerken; 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlanan anketin sonuçları, katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri arttı

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken bu anket döneminde yüzde 24,11'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde artış öngörüldü

2026 yılı Şubat ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00–20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00–22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00–24,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, katılımcıların yüzde 18,46'sının beklentilerinin yüzde 19,00–20,99 aralığında, yüzde 43,08'inin beklentilerinin yüzde 21,00–22,99 aralığında, yüzde 29,23'ünün beklentilerinin yüzde 23,00–24,99 aralığında olduğu gözlendi.

Katılımcıların 24 ay sonrası enflasyon beklentileri arttı

2026 yılı Şubat ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00–15,99 aralığında, yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00–18,99 aralığında, yüzde 18,06 olasılıkla ise yüzde 19,00–21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 18,97'sinin beklentilerinin yüzde 13,00–15,99 aralığında, yüzde 55,17'sinin beklentilerinin yüzde 16,00–18,99 aralığında, yüzde 13,79'unun beklentilerinin yüzde 19,00–21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Mart ayı PPK faiz beklentisi yüzde 36,08 oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,43 iken, bu anket döneminde yüzde 36,95 oldu.

Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket döneminde 51,09 TL'ye geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentileri değişmedi

Katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.