Enflasyon Beklentileri Artıyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,66'dan yüzde 29,69'a yükseldiğini açıkladı.

TCMB, Ağustos 2025 dönemine ilişkin piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 22,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 40 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.