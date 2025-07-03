Enflasyon Değerlendirmesi: Eğitim ve Konut Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon Değerlendirmesi: Eğitim ve Konut Fiyatları Artıyor

Enflasyon Değerlendirmesi: Eğitim ve Konut Fiyatları Artıyor
03.07.2025 15:08
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ATSO Başkanı Hacısüleyman, eğitim ve konut fiyatlarının enflasyonu yukarı taşıdığını belirtti.

Enflasyon verilerini değerlendiren ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, eğitim ve konut fiyatlarındaki artışların enflasyonu yukarı taşıdığını belirtti. Hacısüleyman, gıda fiyatlarındaki sakin seyrin manşet enflasyonu baskılasa da, üretici maliyetlerindeki yükselişin maliyet baskısını sürdürdüğünü söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,17 oranında artış gösterdiğini dile getiren Başkan Hacısüleyman, "Yıllık TÜFE'nin yüzde 35,05 seviyesine gerileyerek sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu süreçte, eğitim ve konut kalemlerinde dikkat çekici artışlar yaşanırken, gıda grubunda fiyatların aylık bazda gerilemesi manşet enflasyonu baskılamıştır. Ancak üretici fiyatlarında gözlenen yüzde 2,46'lık artış, önümüzdeki dönemler için maliyet baskısının sürdüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Haziran ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 1,37 oranında artış gösterdiğini dile getiren Başkan Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü; "Altı aylık kümülatif artış yüzde 16,67 olurken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 seviyesine gerilemiştir. Yurt içi üretici fiyatlarında ise aylık artış yüzde 2,46 olurken, yıllık artış yüzde 24,45 olarak kaydedilmiştir. Yİ-ÜFE'nin Aralık 2024'e göre artışı ise yüzde 15,71 düzeyindedir. Bu tablo, üretim maliyetlerinde hala güçlü bir yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini ortaya koymaktadır."

"Hizmet girdileri ve enerji belirleyici rolde

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artışın yüzde 61,04 ile 'su temini' sektöründe gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Hacısüleyman, "Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,25, madencilikte yüzde 25,66 ve imalatta yüzde 23,79 oranlarında yıllık artışlar dikkat çekmektedir. Ana sanayi grupları itibarıyla, ara mallarında yüzde 21,77, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,92, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,45, enerjide yüzde 24,15 ve sermaye mallarında yüzde 27,40 oranında yıllık artış kaydedildi. Bu durum, üretici fiyatlarındaki artışın sadece enerjiyle değil, geniş tabanlı bir maliyet yapısıyla ilişkilendiğini ortaya koymakta" diye konuştu.

"Enflasyonla mücadelede mali disiplin öncelikli"

Enflasyonun yapısal ve yapışkan bir karaktere sahip olduğunu belirten Başkan Yusuf Hacısüleyman, "Gıda fiyatlarındaki görece yatay seyir ve bazı kalemlerde gözlenen düşüşler kısa vadede olumlu bir tablo çizse de eğitim, konut ve ulaştırma gibi temel hizmet gruplarındaki fiyat artışları, enflasyonun dirençli yönünü göstermektedir" dedi. Enflasyonla mücadelenin sadece para politikasıyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Hacısüleyman, "Bu mücadele, eş zamanlı olarak mali disiplin, kamu harcamalarının etkinliği ve arz yönlü reformlarla desteklenmeli" ifadelerini kullandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin, yılın ikinci yarısına girerken maliyet temelli baskıların sürdüğünü ortaya koyduğunu belirten Hacısüleyman, "Bazı temel hizmet kalemlerinde katılık sorunu devam ediyor. Bu nedenle enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşım şarttır" şeklinde konuştu.

"Eğitim ve konut fiyatlarındaki artış enflasyona yukarı yönlü katkı verdi"

Haziran ayında ana harcama grupları içinde en yüksek artış yüzde 4,48 ile "Eğitim" grubunda kaydedildiğini dile getiren Başkan Yusuf Hacısüleyman, "Bu kalemi yüzde 2,62 ile "Konut" ve yüzde 2,38 ile "Ulaştırma" grupları takip etti. Yıllık bazda ise yüzde 73,33 artışla "Eğitim", yüzde 65,54 ile "Konut" ve yüzde 38,70 ile "Sağlık" grupları öne çıkarken, lokanta ve oteller grubunda da yüzde 35,59 yıllık artış yaşandı. Ters yönde ise "Gıda ve Alkolsüz İçecekler" ile "Giyim ve Ayakkabı" gruplarında aylık bazda yüzde 0,27 oranında düşüş kaydedildi. Bu iki grup, mevsimsel etkilerle manşet enflasyona sınırlı bir dengeleme katkısı sundu. Haziran ayında 143 temel başlıktan, 112'sinde artış yaşanırken, 5'inde değişim olmamış, 26 temel başlıkta ise düşüş gerçekleşti" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, antalya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Değerlendirmesi: Eğitim ve Konut Fiyatları Artıyor - Son Dakika

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