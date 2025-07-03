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Enflasyon Düşüşü Devam Ediyor

Enflasyon Düşüşü Devam Ediyor
03.07.2025 13:15
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TÜFE enflasyonu haziranda yüzde 35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesine indi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "13 aydır gerileyen TÜFE enflasyonu haziran ayında aylıkta yüzde 1,37 olmuş ve yıllıkta yüzde 35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 13 ayda yıllık enflasyonda 40,4 puan düşüş gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, TÜFE enflasyonunda yıl sonunda yüzde 20'li rakamları görme yolunda büyük aşama kaydedildiğini belirterek, "13 aydır gerileyen TÜFE enflasyonu haziran ayında aylıkta yüzde 1,37 olmuş ve yıllıkta yüzde 35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 13 ayda yıllık enflasyonda 40,4 puan düşüş gerçekleşmiştir. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta yüzde 0,71'e gerilemişti. Ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme süreci kaydedilmektedir" dedi.

'FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA YÖNELENLERİN ÜZERİNE GİDELECEK'

Bakan Bolat, istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda; sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemenin devam ettiğini vurgulayarak, "Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir. Adil ve etkin bir şekilde işleyen ticaret ortamı ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli koşuludur. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz" açıklaması yaptı.

'ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ'

2025 yılının ilk 6 ayında kümülatif enflasyonun yüzde 16,67 olduğunu işaret eden Bolat, "Son dönemde umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır. 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankamızın enflasyon tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu doğrultuda, tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını Merkez Bankamızın tahmin patikasına göre yapmaları önem arz etmektedir. Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissetmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Düşüşü Devam Ediyor - Son Dakika

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