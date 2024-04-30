Enflasyon düzeltmesi işlemleri 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon düzeltmesi işlemleri 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmayacak

Enflasyon düzeltmesi işlemleri 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması kararı aldı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, bu kararın ülkemiz ekonomisi açısından daha faydalı olacağına inandıklarını belirterek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

30.04.2024 15:44
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmaması kararını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "İş dünyamızın sesine kulak veren Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e teşekkürlerimizi sunuyorum. Enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde uygulanmayarak, 31 Aralık tarihli bilançolara uygulanmasının ülkemiz ekonomisi açısından daha faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda enflasyon muhasebesi olarak bilinen enflasyon düzeltmesi uygulamasının 2024 yılı birinci geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasına karar verdi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Nisan Çarşamba günü ASO'nun Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Başkan Ardıç, "Öz kaynağı yetersiz olan birçok işletmenin üretimini sürdürebilmek ve yeni yatırımlar için krediye ihtiyaç duyduğunu, ancak borçlanma suretiyle aktiflerinde gerçekleşen artış üzerinden enflasyon vergisi ödemek zorunda kaldıklarını belirtmiştim" dedi.

Ticarete konu olmayan ancak aktifte yer alan bir varlığın enflasyon nedeniyle artan değerinin vergilendirilmesinin, sanayicilere ilave bir maliyet getireceğini, özü itibariyle bir varlık vergisine dönüşeceğini ifade ettiğini hatırlatan Başkan Ardıç, enflasyon düzeltmesi uygulamasının 2024 yılı birinci geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması kararından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

"2024 yılı geçici vergi dönemlerinde uygulanmamalı"

Ardıç, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın sesine kulak veren, reel sektörün gerçeklerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanlığımız, enflasyon düzeltmesinin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmaması kararı aldı. Bu karardan dolayı başta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere Bakanlık bürokratlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Enflasyon düzeltmesi işlemlerinin 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde uygulanmayarak, 31 Aralık 2024 tarihli bilançolara uygulanmasının ülkemiz ekonomisi açısından daha faydalı olacağına inandığımızı ve beklentimizin de bu yönde olduğunu belirtmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon düzeltmesi işlemleri 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanmayacak - Son Dakika

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