Enflasyon Hedefi: Yüzde 42'den Yüzde 24'e

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürüttükleri politikalarla enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceklerini belirterek, "Vatandaşımız da bunu gördükçe beklentilerini iyileştirecek." dedi.

Bakan Şimşek, TV100 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonla mücadelede mesafe katettiklerini dile getiren Şimşek, ocak ayı verisinin ne enflasyonla mücadeleye ilişkin kurgularını ne de beklentilerini bozduğunu söyledi.

Şimşek, vatandaşların hayat pahalılığı şikayetinde haklı olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü enflasyon çok adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Gelir dağılımını bozar. Onun için enflasyon makroekonomik olarak baktığınız zaman en büyük bir kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir. Enflasyonla ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Köklü çözüm peşindeyiz." diye konuştu.

Vatandaşların da enflasyonun düşeceğine inanmaya başladığını bildiren Şimşek, "Para, maliye ve gelirler politikaları, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, arz yönlü politikalar, bütün güçlü bu politika çerçevesiyle enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceğiz. Vatandaşımız da bunu gördükçe beklentilerini iyileştirecek." ifadelerini kullandı.

Sorunları köklü şekilde çözmeye odaklandıklarını aktaran Şimşek, "Cumhurbaşkanı'mızın çok güçlü desteği var. Cumhurbaşkanı'mız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu senenin ilk yarısında tüzel kişilere ilişkin KKM programına son vereceğiz"

Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış konusunda kararlı olduklarına işaret eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağustos 2023'te 3,4 trilyon liraya çıkan KKM, şu anda 1 trilyon liranın altına indi. Dolar cinsinden 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına indi. Bunun üçte birinden az bir kısmı şirketlerin yani tüzel kişilerin. Geriye kalanı gerçek kişilerin. Merkez Bankamızın bize verdiği perspektifi baz alırsak muhtemelen bu senenin ilk yarısında tüzel kişilere ilişkin bu programa son vereceğiz. Büyük ihtimalle bireyler açısından da yine bu sene içerisinde bitireceğiz. KKM'yi cazip olmaktan çıkarttık. KKM, 76 haftadır kesintisiz şekilde düşüyor. İstense bugün dahi adım atılabilir ama yumuşak geçişi tercih ettik. Peyderpey bu adımları atacağız."

" Türkiye'ye karşı özel korumacılık tedbirlerinin geliştirileceğine inanmıyorum"

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık döneminin başlamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, ABD yeni yönetiminin bazı uygulamalarının belirsizlik ve tedirginlik yarattığına işaret etti.

Şimşek, Türkiye açısından doğrudan risklerin çok düşük, neredeyse yok denilecek kadar olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin ABD ile serbest ticaret anlaşması olmadığını belirtti.

ABD'nin gümrük tarifelerini artırmasının dolaylı etkileri olabileceğini dile getiren Şimşek, "Şu ana kadar Çin'e karşı açıklanan tarife artışı çok dramatik değil. Büyük sonuçlar doğuracak boyutta değil. Geriye ne kalıyor? Siyasi mülahazalarla atılacak adımlar kalıyor. Cumhurbaşkanı'mızla ABD Başkanı'nın diyaloğu ve ilişkileri iyi. Türkiye'ye karşı ticarette özel korumacılık tedbirlerinin geliştirileceğine inanmıyorum. Suriye konusunda birtakım hassasiyetlerimiz var. Şu ana kadar gelen mesajlar nispeten yapıcı. O konuda da biz umutluyuz." dedi.

"Kapısını çalmayacağımız mükellef olmayacak"

Kayıt dışılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum. Mutlaka hem büyük mükelleflerin üzerine gideceğiz hem de kayıt dışı olan diğer bütün mükelleflerin üzerine gideceğiz. Analizler ve çapraz kontroller yapıyoruz. Ama bu dönemin en önemli özelliği sürekli sahada olacağız. 2024'te yaklaşık 2,2 milyona yakın yoklama yaptık. 1,2 milyon civarında bu denetime tekabül ediyor. 2025'te bunu arttırmak istiyoruz."

Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayan uygulamaya da işaret ederek, 11 bin 600'ün üzerinde kira sözleşmesinin e-Devlete taşındığını, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi kanalıyla da şu ana kadar 38 bin kiracının formu doldurduğunu bildirdi. Amaçlarının kayıt dışılığı azaltmak olduğunun altını çizen Şimşek, "Ev sahibi gelip gönüllü şekilde beyannameyi vermezse sadece 2024'ün kirasını incelemeyeceğiz. 5 yıl geriye gidip inceleme yapacağız." diye konuştu.

Çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 kurumlar vergisi geldi

Bakan Şimşek, muhalefetin "Çok kazanandan çok vergi alınmıyor vergiler dar gelirliden alınıyor" iddiasına ilişkin AK Parti döneminde asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakıldığını ve asgari ücrete kadar olan ücretlerden de basit usulde çalışan 850 bin küçük esnaftan da vergi alınmadığını söyledi.

Temel gıda ürünlerinden KDV yüzde 1, sağlık, eğitim, turizm, giyim ve yeme-içme sektörlerinde KDV oranının yüzde 10 olarak uygulandığı belirten Şimsek, çiftçilere destek ödemesi yapıldığını ve yem ile gübreden KDV'nin sıfırlandığını söyledi.

Bakan Şimşek, son 1,5 yılda şirketlere ilişkin devreye soktukları uygulamaları şöyle aktardı:

"Kurumlar vergisini yüzde 20'den 25'e, bankaların kurumlar vergisini yüzde 30'a, kamu-özel işbirliğinde yapılan yap-işlet-devret projelerindeki kurumlar vergisini de yüzde 30'a çıkarttık. İlk defa geçen sene dedik ki bundan sonra çok uluslu şirketler yani büyük yabancı şirketler en az yüzde 15 kurumlar vergisi verecek. İçerideki şirketler de en az yüzde 10 vergi verecek dedik. Hani şirketlerden vergi almıyor diyorlar ya. Bunların hepsini düzeltiyoruz. Dolayısıyla söylediğimize göre hareket ediyoruz. Söylediğimizle amel ediyoruz."

Şimşek, faiz gelirleri, fon gelirleri ve kur farkı gelirlerinin de vergilendirilmeye başlandığını, kur korumalı mevduat (KKM) için uygulanan vergi istisnasının da kaldırıldığını dile getirdi.

"Verginin ana parasını uzlaşmada indiremezsiniz"

Vergi borçlarının silinmesi gibi durumun söz konusu olmadığına açıklık getiren Şimşek, Türk vergi hukukunda bakan veya cumhurbaşkanının bile vergi silme yetkisinin olmadığının altını çizdi.

Şimşek, vergi silme yetkisinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çıkarılmasıyla yapılandırma veya af yoluyla mümkün olduğunu ifade etti.

Kesilen vergi cezaları içinse 1963'ten beri uzlaşma mekanizması yoluyla vergi inceleme raporlarına itirazların değerlendirildiğini ve heyetler tarafından incelendiğini belirten Şimşek, "2024'e kadar vergi cezalarında indirim yapılabiliyordu. Biz geçen sene bir kanun çıkarttık. Rapor yanlış dahi olsa verginin ana parasını uzlaşmada indiremezsiniz dedik. Bunu bilmelerine rağmen bunu söylerler, çok iyi biliyorlar. Kendi dönemlerinde de yanlış raporların ana parasında, faizinde veya cezasında indirim yapıldığını kendileri de biliyorlar." dedi.

2002'de vergi gelirlerinin yüzde 86'sı 2024'te yüzde 17'si faiz ödemesine gitti

Şimşek "Bütçeden faize çok para gidiyor" iddialarına ilişkin de bu kıyasın nominal değer üzerinden değil toplanan vergideki pay oranına göre bakılması gerektiğini belirterek, 2002'de vergi gelirlerinin yüzde 86'sının faize gittiğini 2024'te ise bu oranın yüzde 17'ye düştüğünü söyledi.

2002'de milli gelirin yüzde 14'ü kadar faiz ödenirken, şu anda bu oranın yüzde 3'e düştüğünü açıklayan Şimşek, "2003-2023'te ortalama yüzde 4 faiz harcaması var. Milli gelir 100 liraysa 4 lira faiz harcaması var. Yine 2003-2023'te ortalama 100 liralık vergi gelirimiz varsa 24 lirası faize gitmiş. 2024 yılında bu 17 liraya düştü. Bu iddiada bulunanlar iyi niyetli olamazlar." dedi.

Swap hariç net rezervlerinde 130 milyar dolarlık artış

Geçen sene mart ayından sonra yabancı ilgisi ve kaynak girişinin önemli ölçüde arttığını kaydeden Şimşek, Türkiye'nin swap hariç net rezervlerinde 130 milyar dolarlık artış gözlemlendiğini söyledi.

Şimşek, rezerv artışının yüzde 80-85 civarının içerideki portföy değişikliklerinden kaynaklandığını, bu artışın vatandaşların ve şirketlerin portföy tercihlerindeki değişikliklerin yanı sıra şirketlerin ve bankaların yurt dışından sağladığı orta-uzun vadeli borçlanmalardan oluştuğunu kaydetti.