Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır: Marketten çıktığımda hüngür hüngür ağladım - Son Dakika
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Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır: Marketten çıktığımda hüngür hüngür ağladım

30.05.2022 12:14

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır, "Milletin Enflasyonu" çalışması kapsamında marketlere giderek hesaplamalarda bulunuyor. Bir market çıkışı gözyaşlarına hakim olamadığını ifade eden Nigar Dikbayır, "Son yaptığımız alışverişten çıktığımda hüngür hüngür ağladım. Patatesin fiyatını gördüğüm an 'Yuh' dedim! 17 lira olmuş..." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, vatandaşın hissettiği enflasyonu hesaplamak adına her ay eşi Nigar Dikbayır'la birlikte market alışverişi yapıyor. Asgari ücretli bir vatandaşın market alışverişini hesaplayan Dikbayır, faturayı da kamuoyu ile paylaşıyor.

800 LİRA İLE MARKETİN YOLUNU TUTTULAR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; "Milletin Enflasyonu" programını, projenin sahibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile pazara inerek noktalayan çift, 2022 Ocak ayından bu yana da "Milletin Geçim Derdi" programıyla 4 bin 253 liralık asgari ücretle yine dört kişilik bir ailenin geçim derdini anlatmaya başladı. Çift, mayıs ayındaki alışverişte kira, aidat, faturalar, ulaşım ve ekmek masrafını düşünce, asgari ücretten alışverişe kalan 800 lirayla marketin yolunu tuttu.

Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekilin eşi, marketten çıktığı anı anlattı: Hüngür hüngür ağladım

ZAMAN ZAMAN SESİ TİTREDİ

Zaman zaman "sesi titreyerek" konuşan Nigar Dikbayır, "Milletin Enflasyonu" çalışmasında, her ay aynı ürünleri alarak enflasyonu hesapladıklarını vurguladı. Dikbayır, çalışma ile kendisinin de tanındığını ve gelen telefonların yüzde 70'inin iş ve yardım için olduğunu kaydederek "Geçinemiyoruz" diyen insanların çaresizliğine ve "ekonomik krize" dikkat çekti. Dikbayır, proje kapsamında sabit bir marketten alışveriş yaptıklarını ancak kendisinin Sakarya'da hangi markette, hangi pazarda, neyin daha uygun fiyatlı olduğunu bildiğini belirterek "Nerede ne ucuz, hangi marketten alışveriş yapılır bilirim. İnsanlar da birbirlerine 'Şurada şu ucuz, oraya koşun' diye haber verir oldu. Bu son derece yakıcı bir gerçek" dedi.

Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekilin eşi, marketten çıktığı anı anlattı: Hüngür hüngür ağladım

"MARKETTEN ÇIKIP HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Dikbayır, kendisini "en çok üzen" anları da şu sözlerle anlattı: "Yaptığımız şey, benim için sadece bir proje olarak kalmadı, içselleştirdim. Düşen alım gücü, kasada bırakmak zorunda kaldıklarımız, günlerce kendime gelememe sebep oluyor. Çay keyfimiz gitti, tavuk, et zaten yok. En çok üzen bebek maması ile bebek bezinden vazgeçmek oldu. Projemizdeki pilot aile bu ay bebeğine mama alamadı. 1.5 yılda yaşadığım en acı durum bu oldu. İnsanlar makarnayı haşlar haşlar yer de bebek ne yiyecek? Son yaptığımız alışverişten çıktığımda hüngür hüngür ağladım. Patatesin fiyatını gördüğüm an 'Yuh' dedim 17 lira olmuş."

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır: Marketten çıktığımda hüngür hüngür ağladım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır: Marketten çıktığımda hüngür hüngür ağladım - Son Dakika
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