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TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

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TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 artarken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Mart ayında fiyat artışları en fazla eğitim grubunda görüldü.

03.04.2024 09:59  Güncelleme: 10:08
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Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,16 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 olarak hesaplandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI EĞİTİMDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.

TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu - Son Dakika

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