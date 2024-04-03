Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,16 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 olarak hesaplandı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu - Son Dakika
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanıyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ise sürdürülebilirlik projeleriyle öncü rol üstleniyor. ETHİB, 2023 yılında ihracatını yüzde 41 artırarak başarılı bir performans sergiledi. Sektörde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretim ön plana çıkıyor.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi ile enflasyon verilerinin yatırımcıların odağı olduğunu belirtti.
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