Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadelede güçlü koordinasyonun önemini vurguladı.

05.05.2025 11:59
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü koordinasyonla hayata geçirdiğimiz program ile enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımız sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz. Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı haziran ayından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir. Nisan ayında gıda grubunda işlenmemiş gıda fiyat artışlarında belirgin düşüş görülürken, kira enflasyonu oranında gerileme yılın başından bu yana devam etmektedir. Yurt içi üretici fiyatları nisan ayında yüzde 2,8 oranında artmış, yıllık enflasyon 2024 yılı haziran ayından bu yana 35,2 puan düşerek yüzde 22,5 olarak gerçekleşmiştir. Üretici enflasyonunda gözlenen görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını da olumlu yönde etkilemektedir. Güçlü koordinasyonla hayata geçirdiğimiz program ile enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Belirsizliklerin artış gösterdiği küresel ortamda, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile göreli performansımızı yükselteceğiz. Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmekti. Belirsizliklerin artış gösterdiği küresel ortamda, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile göreli performansımızı yükselteceğiz. Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Finans, Refah, Son Dakika

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