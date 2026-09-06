Enflasyonun 2029'da yüzde 9’a gerilemesi hedefleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonun 2026'da yüzde 28,4, 2027'de yüzde 21, 2028'de yüzde 13,5 ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesini hedeflediklerini açıkladı. Böylece program dönemi sonunda enflasyon tek haneli seviyelere inecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026'da yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun; 2027 yılında yüzde 21'e, 2028 yılında yüzde 13,5'e ve 2029 yılında yüzde ise 9'a gerileyerek Program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz."
Kaynak: İHA
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