Enflasyonun 2029'da yüzde 9’a gerilemesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026'da yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun; 2027 yılında yüzde 21'e, 2028 yılında yüzde 13,5'e ve 2029 yılında yüzde ise 9'a gerileyerek Program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz."