Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurularını başlattı

Ekonomi

Niğde İŞKUR il Müdürü Ali Bingül, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği başvurularının başladığını söyledi.

Bingül, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, işini kurmak isteyen engelli girişimcilere yönelik hibe desteğinin 150 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

Eski hükümlü girişimcilere yönelik hibe desteğinin 110 bin liradan 300 bin liraya, korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin ise 150 bin liradan 500 bin liraya yükseltildiğini aktaran Bingül, şöyle konuştu:

"Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarında engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanan projeler desteklenmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını 7 Haziran saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Ayrıca eski hükümlüler de projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla Niğde İŞKUR İl Müdürlüğümüze iletmesi gereklidir."