ENHANCER İş Dünyası Buluşması'nın 2'ncisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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ENHANCER İş Dünyası Buluşması'nın 2'ncisi gerçekleştirildi

30.03.2022 13:30
ENHANCER İş Dünyası Buluşması'nın 2'ncisi gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) projesi kapsamında girişimcilere verilen hibenin yanı sıra, tecrübe kazandırmayı ve sürdürülebilir iş yapmalarını öğretmeyi...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) projesi kapsamında girişimcilere verilen hibenin yanı sıra, tecrübe kazandırmayı ve sürdürülebilir iş yapmalarını öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.

ENHANCER Projesi kapsamında İş Dünyası Buluşması'nın 2'ncisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ICMPD Göç ve İş birliği Direktörü Martijn Pluim, ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, Bilişim Vadisi Giyilebilir Teknolojiler Koordinatörü Arzu Kaprol ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, toplantının açılışında yaptığı konuşmada ENHANCER Projesi'nin AB tarafından finanse edilerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajanları ve ICMPD iş birliğinde yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"ENHANCER projesi kapsamında B2B etkinliklerimizin 2'ncisini düzenliyoruz. Buradan okuyunca çok heyecanlı gelmeyebilir, aslında çok önemli bir iş yapıyoruz. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz, AB ve ICMPD ile beraber ortaya koyduğumuz vizyon şu; girişimcilere sadece para vermiyoruz. Sadece hibe vermiyoruz. Hibe dışında tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda daha önce başarılı olmuş iş adamlarımızı, finansçılarımızı, melek yatırımcılarımızı, fonlarımızı, alışveriş portallarını yönetenleri bir araya getiriyoruz. Büyük şirketleri bir araya getiriyoruz."

Söz konusu projenin sürdürülebilirlik açısından çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu insanlara daha sürdürülebilir iş yapmalarını öğretmeye çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu yaptığımız iş özellikle sürdürülebilirlik açısından çok kıymetli. Türkiye'de, özellikle bu işin network tarafı yani eko sistemin birbirini tanıması bugüne kadar kısmen ıskalanmıştı. Biraz bunu da sağlamaya çalışıyoruz.

Dolayısıyla bu girişimciler para almalarının yanında, hibe almalarının yanında kıymetli iş adamlarımızla buluşuyor. İş adamlarımızı, finansçılarımızı, akademisyenlerimizi de bir araya getiriyor. Katılımcılara, iş aklı ve geçmiş tecrübeleri anlatmaya çalışıyoruz. İş alemine networke katmaya çalışıyoruz."

Dönmez, sadece para verilip, sonra da bırakılan bazı işletmelerin sonradan sürdürülemez hale geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İşletmelerin, her birini ayrı ayrı bizzat takip ediyoruz. Hatta ben gittiğim şehirlerde özellikle destek verdiğimiz projelere bakıyorum. Ne durumda diye inceliyorum. Neden çalışmadıklarına bakıyorum. Arkadaşlarımızı uyarıyorum. Kendileri de zaten aynı mantıkla gidip o projeleri ziyaret ediyorlar.

Biz buradan inşallah büyük iş adamları çıkaracağız. Projemizin amacı girişimcilik ve geçim imkanlarını iyileştirmek, bu geçici koruma altındaki kişilerin ve aynı zamanda bundan etkilenen vatandaşlarımızın karşılıklı uyumunu sağlamaya katkıda bulunmak. Bu proje kapsamında girişimcilik faaliyetleri artıyor. Yerel girişimcilik ekosistemleri gelişiyor. Merkezi ve yerel düzeyde politika uygulama ve koordinasyonda çok şükür güçleniyor. Bu arada aynı zamanda bir yetenek geliştirme programı çerçevesinde bu girişimcilerin kabiliyetlerini de artırmayı hedefliyoruz. Bu da çok kıymetli."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise projenin önemine dikkati çekerek, projenin katılımcılar açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

AB tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi, Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyeli girişimcilerin beceri kazanmalarını ve iş bağlantılarını güçlendirmeyi hedefliyor.

ENHANCER, iş ilişkilerini kolaylaştırmak ve özellikle yeni pazarlama fırsatlarını keşfetmek için ulusal ve uluslararası şirketler ile Türk ve Suriyeli girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bu hedefle, girişimcileri büyük alıcılar veya yatırımcılar ve finansman kanallarıyla bir araya getiriyor. Bu kapsamda, iş dünyası buluşmalarının ilki 16 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da yapılmıştı.

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Girişimcilik, Ali Dönmez, İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ENHANCER İş Dünyası Buluşması'nın 2'ncisi gerçekleştirildi - Son Dakika


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