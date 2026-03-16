Eni'den Libya'da Büyük Gaz Keşfi - Son Dakika
Eni'den Libya'da Büyük Gaz Keşfi

16.03.2026 22:52
Eni, Libya'da 28 milyar metreküpten fazla gaz rezervi bulunan iki yeni yatak keşfetti.

İtalya'nın devlet kontrolündeki enerji firması Eni, Libya'da 28 milyar metreküpten fazla gaz rezervi bulunan iki yeni doğal gaz ve kondensat yatağı keşfettiğini bildirdi.

Eni'den yapılan yazılı açıklamaya göre, son aylarda yapılan arama faaliyetleri neticesinde, Libya'nın Akdeniz'deki gaz sahalarından Bahr es-Selam yakınlarında iki yeni gaz ve kondensat keşfi gerçekleştirildi.

Açıklamada, Bahr es-Selam Gaz Sahası'nın 16 kilometre güneyinde, kıyıdan 85 kilometre açıkta ve yaklaşık 200 metre derinlikteki, iki bitişik jeolojik yapı olan Bahr es-Selam Güney 2 (BESS 2) ve Bahr es-Selam Güney 3'teki (BESS 3) kuyularda yapılan sondajların, çok yüksek kaliteli bir rezerv bulunduğunu gösterdiği ve ilk kuyuda gerçekleştirilen üretim testinin de bu yüksek üretkenliği doğruladığı belirtildi.

Eni'nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"İlk hacimsel değerlendirmelere göre BESS 2 ve BESS 3 yapılarında toplamda 28 milyar metreküpten fazla gaz rezervi bulunuyor. Bu yapıların 2005'ten beri üretimde olan Libya'nın en büyük açık deniz gaz sahası Bahr es-Selam'ın mevcut altyapısına yakın olması, mevcut tesislere bağlanarak hızlı bir şekilde geliştirilmesini mümkün kılacak. Üretilen gazın bir kısmı Libya iç pazarına, bir kısmı ise İtalya'ya ihracata yönlendirilecek."

Açıklamada, Eni'nin, 1959 yılından bu yana Libya'da faaliyet gösterdiği ve 2025 yılında yaklaşık 162 bin varil petrol eş değeri günlük üretimle ülkedeki önde gelen uluslararası operatör konumunda olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eni'den Libya'da Büyük Gaz Keşfi - Son Dakika

SON DAKİKA: Eni'den Libya'da Büyük Gaz Keşfi - Son Dakika
