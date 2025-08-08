Enuygun.com'da Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Enuygun.com'da Yapay Zeka Dönemi

08.08.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enuygun.com, yapay zeka ile seyahat işlemlerini entegre eden MCP sunucusunu tanıttı.

Enuygun.com, uçak bileti, otel rezervasyonu, otobüs bileti ve araç kiralama hizmetlerini yapay zeka modellerine açan Model Context Protocol (MCP) sunucusunu hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mcp.enuygun.com adresinden erişilebilen altyapı, yapay zeka modellerinin Enuygun.com'un gerçek zamanlı seyahat altyapısıyla doğrudan etkileşime geçmesini sağlıyor.

MCP sayesinde modeller, yalnızca bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda uçuş bulma, otel filtreleme, araç kiralama, rezervasyon geçmişini sorgulama gibi işlemleri anlayıp gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wingie Enuygun Group Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Hakan Kanar, teknolojinin sektörde yeni dönemi başlattığını vurguladı.

mcp.enuygun.com ile seyahat altyapılarını yapay zeka dünyasına açtıklarını belirten Kanar, "Artık ister büyük dil modeli, ister bağımsız bir ajan olsun, her yapay zeka, MCP sunucumuzla etkileşime geçerek platformumuzda doğrudan işlem yapabilir duruma geldi. Bu sistem, akıllı modellerle gerçek dünya seyahat operasyonları arasında kusursuz bir köprü görevi görecek." ifadelerini kullandı.

Kanar, sunucusuyla, seyahat otomasyonun yapay zeka çağının gereksinimlerine göre yeniden tanımlandığını aktararak, "Bugüne kadar yapay zeka sistemleri pek çok alanda bilgi sağlayabiliyordu. Ancak, seyahat alanında doğrudan entegre olmuş, işlem yetkisine sahip bir altyapı sunulmamıştı, MCP ile bu eksikliği gidermiş olduk. Modeller artık sadece tavsiye vermekle kalmayıp işlemleri doğrudan gerçekleştirebilecek." değerlendirmesini yaptı.

Toplamda 30'dan fazla gerçek zamanlı seyahat aracının MCP protokolü üzerinden yapay zeka erişimine açıldığını ve bu çalışmanın şirketi yapay zeka tabanlı (AI-native) bir seyahat altyapısına sahip çevrim içi seyahat pazaryeri konumuna getirdiğini belirten Kanar, şunları kaydetti:

"MCP sunucusu sayesinde kullanıcılar, yalnızca doğal dilde verdikleri komutlarla seyahat işlemlerini gerçekleştirebilecek. Örneğin, 'Berlin'e uçak bileti ara', 'İzmir'de bu hafta çarşamba-pazar arası araç kiralama seçeneklerini göster', 'Otobüs yolculuğumun hava durumunu kontrol et', 'Son seyahat rezervasyonlarımı listele' gibi talepler, yapay zeka asistanları aracılığıyla MCP sunucusuna iletilerek ilgili işlemler seyahat ekosistemiyle gerçek zamanlı olarak entegre şekilde tamamlanabilecek."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enuygun.com'da Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması
Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük’te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray’ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
16:28
Bakan Fidan, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
16:21
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 13:04:42. #7.13#
SON DAKİKA: Enuygun.com'da Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.