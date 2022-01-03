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Enuygun üzerinden 2021 yılında en çok temmuz ayında seyahat edildi - Son Dakika

Enuygun üzerinden 2021 yılında en çok temmuz ayında seyahat edildi

03.01.2022 12:10
Enuygun üzerinden 2021 yılında en çok temmuz ayında seyahat edildi

Enuygun, kullanıcılarının tercihlerini analiz ederek 2021 yılının seyahat değerlendirmesini yaptı.

Enuygun, kullanıcılarının tercihlerini analiz ederek 2021 yılının seyahat değerlendirmesini yaptı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında en yoğun seyahat edilen dönem Kurban Bayramı'nın denk geldiği 17 Temmuz-25 Temmuz haftası, en çok otel rezervasyonu yapılan tarihler ise 21 Temmuz ve 28 Ağustos oldu.

Uçak biletlerinin yüzde 92'si yurt içi destinasyonlara satıldı. En çok uçak bileti satın alınan şehir İstanbul olurken, Ankara en çok otobüs bileti alınan şehir oldu. Otel rezervasyonlarında en çok tercih edilen şehirler arasında da ilk sırayı İstanbul ve Ankara aldı. Otel tercihlerinde İstanbul ve Ankara'yı İzmir, Antalya, Muğla, Bursa ve Adana izledi.

29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar süren kapanmada 29 Nisan'da tek yön uçak bileti satışlarında önemli bir artış yaşandı.

Enuygun'un verilerine göre, 2021 yılında İstanbul-Montevideo arası için 157 bin 470 liraya satın alınan 9 kişilik uçak bileti yılın en pahalı uçak bileti oldu. En ucuz uçak bileti ise İstanbul- Kayseri uçuşuna 1 kişi için 85 liraya satıldı. 2021'de otel rezervasyonuna en çok Bursa'da bir otelde 3 kişi için 9 geceye 27 bin 43 lira ödenirken en ucuz otel rezervasyonu Ankara'da 1 kişin için 1 gecelik 52 lira oldu. Yıl boyunca 1 kişi için en pahalı 1 gecelik konaklama ücreti 5 bin 782 lira ile Muğla'da görülürken 1 kişi için en ucuz 1 gecelik konaklama ücreti 50 lira ile İstanbul'da idi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun Ticaret Müdürü Orkun Özkan, 2021'de Haziran ayı itibarıyla seyahat sektöründe hareketlenmenin başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın uzun bir tatil fırsatı sunmasıyla beraber 17 Temmuz, en çok uçak ve otobüs bileti satılan gün oldu. Bu sayede tatile çıkmak isteyenler 1 haftalık seyahat planı yapma imkanı buldular. Kapanma nedeniyle sezon açılışı geciken oteller yazın, geçmişteki hareketliliği yakaladı. Tatilciler ağustos ayının son haftasındaki resmi tatili önceki hafta ile birleştirerek 21 Ağustos için rezervasyon yaptırdı. Seyahat etmeyi özleyen ancak yazı değerlendiremeyenler de 29 Ekim ile birlikte 3 günlük bir tatil yapma fırsatını yakaladı. 31 Ekim, Enuygun'dan en çok dönüş uçak bileti alınan tarih oldu."

Türkiye'de yaz aylarında aşılama çalışmalarının hızla ilerlemesiyle yurt içi seyahatlerin salgın öncesi seviyelere ulaştığını belirten Özkan, "Birçok ülkenin sınırlarını çift doz aşılanan turistlere açmasıyla birlikte yurt dışı seyahatleri de Eylül ayında ivme kazanmaya başladı. 1 Ekim, 2021 yılında Enuygun'dan yurt dışına en çok bileti alınan gün oldu. En çok uçak bileti satılan yurt dışı rotası İstanbul- Bakü oldu. Bakü'yü Düsseldorf, Kiev, Taşkent, Amsterdam, Frankfurt ve Berlin takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Kurban Bayramı, İstanbul, Otel, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enuygun üzerinden 2021 yılında en çok temmuz ayında seyahat edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enuygun üzerinden 2021 yılında en çok temmuz ayında seyahat edildi - Son Dakika
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