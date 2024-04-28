EPDK, 2023 için elektrik toptan satış fiyatını belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, 2023 için elektrik toptan satış fiyatını belirledi

EPDK, 2023 için elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2023 yılında Türkiye'nin ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olacağını duyurdu. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçtiğimiz yıl için belirlenen ortalama elektrik toptan satış fiyatı ise kilovatsaat başına 254,79 kuruştu.

28.04.2024 09:53
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK, 2023 için elektrik toptan satış fiyatını belirledi - Son Dakika

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