EPDK'dan 2025 için Elektrikte Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK'dan 2025 için Elektrikte Yeni Düzenleme

EPDK, 2025 yılına yönelik son kaynak tedarik tarifesini belirledi. Yeni tüketim miktarları açıklandı.

16.11.2024 10:16
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte son kaynak tedarik tarifesi kapsamında 2025 yılına yönelik tüketim miktarlarını ve uygulama esaslarını belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu düzenlemeye göre, Kurum, mesken tüketicileri, AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, tarımsal faaliyetler için kullanılan tüketiciler ve diğer tüketici grupları için son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yıllık tüketim miktarları belirlendi.

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 1/2/2025 tarihinden itibaren 2025 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayacı ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Yine bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yönelik yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca belirlenen katsayının (KBK) 1 Ocak 2025'ten itibaren 1,0938 olarak uygulanmasının devamına karar verildi.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK'dan 2025 için Elektrikte Yeni Düzenleme - Son Dakika

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