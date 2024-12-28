EPDK'dan Elektrik Piyasasına Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK'dan Elektrik Piyasasına Yeni Düzenleme

EPDK, elektrik piyasasındaki lisans işlemleri için elektronik başvuru usullerini belirledi.

28.12.2024 10:16
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında önlisans ve lisanslara ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenen başvuru, sona erdirme, tadil, tesis devri, tüzel kişi birleşme veya bölünme gibi işlemlerin elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konuya ilişkin EPDK Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, önlisans, tadil ve sona erdirme, üretim lisansı, tesis/proje devi onay, YEKDEM, tedarik lisansı, toplayıcı lisansı başvuruları, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerin birleşme veya bölünme onay başvuruları ile ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin onay başvuruları ve önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliği bildirimleri, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

İletim, dağıtım, OSB dağıtım, OSB önlisansı, OSB üretim, EB dağıtım, EB önlisansı, EB üretim lisansı ve piyasa işletim lisansına ilişkin başvurular da yazılı yapılacak.

EPDK Başvuru Sistemi'ne erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imzayla sağlanacak.

Kaynak: AA

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