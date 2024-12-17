EPDK'dan Elektrik Piyasasında Yönetmelik Değişiklikleri

Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

"Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu doğrultuda, toplayıcılık hizmetleri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamına alındı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile toplayıcı, toplayıcılık ve toplayıcılık hizmeti anlaşması tanımları belirlenirken, çeşitli maddelere yeni fıkra eklendi.

Böylece, görevli tedarik şirketleri dışındaki tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansına dercedilmek kaydıyla elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetinde bulunabilecek. Toplayıcılık faaliyeti lisansına dercedilmiş olan tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları şebeke kullanıcıları adına toplayıcılık faaliyetinde bulunamayacak. Görevli tedarik şirketi, dağıtım şirketlerinden farklı fiziksel ortam ve bilgi sistemleri alt yapısı kullanarak hizmet verecek.

Değişiklik, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

Ayrıca, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, yönetmeliğe dengeleme bölgesi, minimum kararlı üretim düzeyi, toplayıcı ve toplayıcılık tanımları eklendi.

Yönetmeliğin, 10, 12, 15, 18/B, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30/A, 32/B, 34, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 110, 111, 132/E, 132/G, 132/İ, 138'inci maddelerinde yeni fıkra ekleme ve mevcut fıkralar üzerinden değişiklik yapıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Elektrik piyasası yan hizmetlerinde değişiklik

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te talep tarafı katılımı hizmeti, talep tarafı katılımı hizmeti test raporu, sınırlı frekans hassasiyeti düşük frekans modu, sınırlı frekans hassasiyeti yüksek frekans modu gibi konularda değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında, lisanslı üretim tesisleri ve müstakil elektrik depolama tesislerinden 8 inci madde uyarınca belgelendirilmiş yan hizmet birimleri tarafından sağlanacak sekonder frekans kontrolü yedeği, bu Yönetmelikte ele alınan usul ve esaslar çerçevesinde TEİAŞ tarafından yürütülen bu Yönetmelikte düzenlenen tedarik süreci sonunda doğrudan veya yükümlülüklerin transfer yoluyla devralınması neticesinde ilgili yan hizmet birimleri tarafından sağlanacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile Talep tarafı katılımı hizmetine ilişkin maddelerin yürürlüğe girme tarihi ve ilk ihale duyurusu TEİAŞ tarafından en geç 1 Mart 2025'e kadar yapılacak. Talep tarafı katılımı hizmetine katılım için aranacak asgari tüketim miktarında yapılan değişiklik kapsamında 5 bin megavatsaat tüketim değeri, 2025 yılı için 10 bin megavatsaat olarak uygulanacak.

Yönetmeliğin, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14'üncü maddeleri 1 Mart 2025'te, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.