EPDK'dan Elektrik Yönetmeliğine Değişiklik - Son Dakika
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EPDK'dan Elektrik Yönetmeliğine Değişiklik

25.06.2026 08:57
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EPDK, elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik yaparak geri ödeme güncelleme şartlarını belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanım yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

EPDK'nin Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili yönetmelikteki maddede metodoloji çerçevesinde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından hesaplanan geri ödemeye esas yatırım tutarı, Tüketici Fiyat Endeksi değerleri kullanılmak suretiyle geri ödemenin başlamasını takiben TEİAŞ tarafından güncellenecek.

Güncelleme, yılda bir defa olmak üzere her ocakta temel endeks değeri olarak son güncellemenin yapıldığı aydan bir önceki aralık ayına ilişkin endeks değeri, güncel endeks değeri olarak ise güncellemenin yapıldığı ocak ayından bir önceki aralık ayına ilişkin endeks değeri kullanılmak suretiyle yapılacak.

Güncelleme, bakiye geri ödemeye esas yatırım tutarı üzerinden yapılacak. İlk güncelleme, geri ödemenin başladığı aydan sonraki ilk ocak ayında yapılacak ve bu güncellemede temel endeks değeri olarak bağlantı anlaşmasında yer alan iletim varlıklarının en son geçici kabul onayının yapıldığı aya ilişkin endeks değeri kullanılacak.

Ayrıca, eklenen diğer madde ile 20. maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak güncelleme işlemleri, geçici kabulü 27 ocak 2026'den ve bu tarihten sonra onaylanan iletim tesisleri için yapılacak. Bununla birlikte, 2014'te yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 20. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "sabitlenerek," ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK'dan Elektrik Yönetmeliğine Değişiklik - Son Dakika

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