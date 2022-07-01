EPDK, elektrik sektöründeki görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin ertelenebileceğini bildirdi - Son Dakika
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EPDK, elektrik sektöründeki görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin ertelenebileceğini bildirdi

01.07.2022 11:22
EPDK, elektrik sektöründeki görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin ertelenebileceğini bildirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son kaynak tedarikiyle sorumlu görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ertelenebileceğine karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son kaynak tedarikiyle sorumlu görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ertelenebileceğine karar verdi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji üretim maliyetlerindeki artış, tedarik şirketlerinin maliyetlerinin artmasına ve bütün tüketici gruplarının olumsuz etkilenmesine sebep oluyor.

Şirketlerin spot elektrik piyasasındaki işlem hacminin artmasıyla avans ödemelerinde sorunlar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GTŞ'lerin günlük gerçekleşen avans ödemelerinde yaşanacak aksamaların söz konusu şirketlerin organize piyasalarda alış yönlü işlem yapamamalarına neden olabileceği, tüketiciye tedarik etmekle yükümlü oldukları elektrik enerjisini daha yüksek maliyetle satın almak zorunda kalabileceği, en önemlisi de nihai fiyatlara artış yönünde baskı oluşturabileceği değerlendirilmiştir. Bu durumun nihai tüketicinin üzerinde olumsuz mali etkilere sebep olmasının engellenmesi için kurulunun dünkü toplantısında alınan kararla Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kabul edilmiştir. Bahse konu değişiklik kapsamında GTŞ'lerin avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ötelenebilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, GTŞ'lerin geçici süreyle, bu yıl temmuz ve ağustos aylarına ilişkin avans ödemelerini erteleyebilecekleri ifade edilerek, "Böylelikle GTŞ'lerin nihai tüketicilere elektrik enerjisi tedarikinde görevlerini yerine getirmesindeki mali zorlukların nispeten azaltılması ve tedarik edilen enerji arzının sürekli olarak sağlanması hedeflenmektedir. Piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri titizlikle takip eden kurumumuz emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yaşanan küresel artışlardan tüm sektör paydaşlarının ve özellikle de tüketicilerimizin en az şekilde etkilenmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecektir." değerlendirmesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, elektrik sektöründeki görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin ertelenebileceğini bildirdi - Son Dakika

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