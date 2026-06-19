EPDK'dan Lisanssız Elektrik Satışında Yenilik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 yıllık işletme süresini tamamlayan lisanssız üretim tesislerinde üretim ve tüketim noktaları farklı olanlar da ihtiyaç fazlası elektriğin tamamının satılabilmesine olanak sağladı.

AA muhabirinin EPDK'den edindiği bilgiye göre, üretim ve tüketimi aynı noktada olan tesislerin tüm üretimi satışa konu edilebiliyordu. Üretim ve tüketim noktaları farklı olan tesislerde ise satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarının EPDK tarafından belirlenmesi öngörülüyordu.

EPDK, yaptığı değerlendirme sonucunda bu yıl için üretim ve tüketim noktaları farklı lisanssız üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamının satışa konu edilebilmesine karar verdi.

Kararda, üretim tesisi ile ilişkili tüketim tesislerinin tüketim miktarının düşük olması, destek fiyatının belirlenmesinde saatlik piyasa takas fiyatının tavan olarak uygulanması, üretimin yüksek olduğu öğle saatlerinde piyasa takas fiyatlarının düşük seyretmesi ve veriş yönlü sistem kullanım bedeli ödenmesi gibi hususlar dikkate alındı.

Dağıtım bedelinde maliyet avantajı

Kurul, ihtiyaç fazlası elektriğin satışına ilişkin değerlendirmeleri kapsamında veriş yönlü dağıtım bedeline yönelik de düzenleme yaptı.

Bu kapsamda, 10 yıllık işletme süresini tamamlayan tesislerde on yıllık süre içerisinde uygulanan bedel yerine yeni lisanssız üretim tesislerine uygulanan dağıtım bedelinin esas alınması kararlaştırıldı.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, haziran ayı itibarıyla 10 yılını dolduran lisanssız üretim tesisleri için uygulanan veriş yönlü dağıtım bedeli, kurul kararı öncesinde kilovatsaat başına 208,1065 kuruş iken, karar sonrasında 65,6008 kuruşa düşecek.

Söz konusu adımla, santrallerin operasyonel yükü hafifletilerek yatırımın sürdürülebilirliği güvence altına alındı.

Lisans sürecine ilişkin çalışmalar sürüyor

Öte yandan, EPDK 10 yılını dolduran lisanssız tesis sahiplerinin lisans alabilmesine olanak tanıyan kanun hükmü kapsamında, söz konusu tesislerin lisans alabilmesi, başvuru belgeleri, lisans alma bedelleri ve diğer kurallara ilişkin mevzuat çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu taslak metnin kısa süre içerisinde sektörün görüşüne açılması planlanıyor.

Böylece güneşten elektrik üreten tesis sahiplerinin lisans alma veya lisanssız üretime devam etme yönündeki kararlarını sağlıklı şekilde verebilmeleri, bu süreçte karşılaşacakları kuralları net olarak görebilmeleri ve üretimlerine devam edebilmelerine imkan sağlayacak bir çerçevenin oluşturulması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle aynı zamanda özellikle yaz aylarında klima kullanımına bağlı elektrik talebinin arttığı dönemlerde güneş enerjisi santrallerinin enerji arzına katkısını sürdürerek arz güvenliğini desteklemesi hedefleniyor.