EPDK, Depolamalı RES/GES Yatırımlarını Sıkı Takip Ediyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Depolamalı RES/GES yatırım süreçlerini sıkı takip ediyoruz" dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2023-2028 dönemi için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından ilan edilen bağlanabilir kapasitelerin tamamı için kurulu gücü 260 bin MW'ı aşan (Türkiye elektrik kurulu gücünün 2 buçuk katı düzeyinde olan) 5 bin 968 depolamalı rüzgar ve güneş ön lisans başvurusu aldıklarını, ortaya konan yatırım iştahının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

"Ön lisans alan şirketler yatırım için vakit kaybeder veya kurallara uymazsa pişman olur"

Yılmaz, bugüne kadar EPDK tarafından depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılan başvurulardan toplam 25 bin 630 MWe gücündeki 493 adet projeye ön lisans verildiğini, verilen ön lisansların 13 bin 529 MWe gücündeki 193 adedinin RES projesi, 12 bin 101 MWe gücündeki 300 adedinin ise GES projesi olduğunu açıkladı. Bu ön lisansların karşılığı olarak sahada 35 milyar dolar düzeyinde yatırım beklediklerini belirten Yılmaz, ön lisans alan şirketleri uyararak şunları kaydetti:

"Depolamalı RES/GES yatırım süreçlerini çok sıkı takip ediyoruz. Kimsenin bu süreci istismar etmesine müsaade etmeyiz. Ön lisans süreci yan gelip yatma dönemi değildir. En doğru ve verimli yatırım için gece gündüz çalışmanız gerekir. Çünkü bu yatırımlar ülkemize enerji sağlayacak, istihdam sağlayacak, yeni yatırımların da kapısını aralayacak. Piyasamızın kuralları belli ve bu kurallara da herkesin uyması şart. Ön lisans devredilemez, yönetmelikte belirlenen istisnalar hariç hisse veya pay devri de yapılamaz. Yapılması halinde ön lisans iptal edilir, şirket tarafından verilen teminat da yanar. Örneğin bugün kurul toplantımızda bir şirket hisse devrettiği için ön lisansını iptal ettik. Umarım bu son olur. Zira kurallara uygun hareket etmeyen şirketlere karşı gereken adımı atmaktan asla çekinmeyiz. Ön lisans alan şirketler yatırım için vakit kaybeder veya kurallara uymazsa pişman olur."

"Hiçbir şirket dışlanmadı, hiçbir şirkete ayrıcalık yapılmadı"

Bu aşamaya kadar olan ön lisans sürecinin hukuka uygun, adil ve şeffaf bir şekilde tamamlandığını ve bu üç ilkeden taviz vermelerinin asla mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, "Bin 800'e yakın şirket, kurumumuzdan depolamalı RES/GES ön lisansı için başvuru yaptı ve hepsi tamamen şeffaf süreçlerde değerlendirildi. Hiçbir şirket dışlanmadı, hiçbir şirkete ayrıcalık yapılmadı. Bizim bu konuda gösterdiğimiz titizliği ve iyi niyeti yatırımcıların da göstermesini bekliyoruz. Gerçek yatırımcı sahada belli olur ve elini çabuk tutan kazanır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışmalar başladı. Depolamalı RES ve GES'ler ülkemizin gücüne güç katacak. Ben bir kez daha ön lisans alan şirketleri uyarıyorum. Ön lisans sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili şirketler lisans almak ve yatırımı tamamlamak zorunda. Lisansını almayan şirket yatırım fırsatını da, verdiği teminatı da kaybeder. Kimsenin ülkemize de, sektörümüze de vakit kaybettirmeye hakkı yok" dedi. - ANKARA