EPDK, Deprem Bölgelerindeki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Avans Ödemelerini Erteliyor - Son Dakika
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EPDK, Deprem Bölgelerindeki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Avans Ödemelerini Erteliyor

EPDK, Deprem Bölgelerindeki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Avans Ödemelerini Erteliyor

24.06.2023 09:45

EPDK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin avans ödemelerini 30 Eylül'e kadar erteleyeceğini açıkladı. Bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Eylül'e kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Erteleme uygulaması, 01 Temmuz'dan itibaren 30 Eylül'e kadar geçerli olacak ve avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak.

Kaynak: AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kahramanmaraş, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, Deprem Bölgelerindeki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Avans Ödemelerini Erteliyor - Son Dakika


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