EPİAŞ ile ICR, COP31 kapsamında karbon piyasaları için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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EPİAŞ ile ICR, COP31 kapsamında karbon piyasaları için mutabakat zaptı imzaladı

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EPİAŞ ile İzlanda merkezli ICR, COP31 Antalya'da karbon piyasaları ve gönüllü karbon kredileri için mutabakat zaptı imzaladı. ICR kredilerinin EPİAŞ platformlarında listelenme imkanları araştırılacak, bilgi ve kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak.

EPİAŞ ve İzlanda merkezli uluslararası karbon kredilendirme programı International Carbon Registry (ICR), Türkiye'de karbon piyasalarının gelişimini desteklemek ve gönüllü karbon kredilerinin organize piyasalarda değerlendirilmesine yönelik işbirliği imkanlarını geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen törende, karbon piyasalarına yönelik işbirliğini öngören mutabakat zaptına EPİAŞ Genel Müdürü Taha Arvas ile ICR Operasyon Direktörü Olafur Pall Torfason imza attı.

Mutabakat kapsamında, ICR karbon kredilerinin EPİAŞ platformlarında listelenmesine ve işlem görmesine yönelik imkanlar araştırılacak. Taraflar ayrıca karbon piyasalarına ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı ve karbon kredilerinin kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme çalışmaları planlanıyor

Taraflar, karbon piyasalarına ilişkin teknik bilgi birikimini artırmak ve piyasa katılımcılarının kapasitesini geliştirmek için ortak çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Çevrim içi eğitimler, çalıştaylar, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleriyle Türkiye'deki potansiyel piyasa katılımcılarının ve ilgili paydaşların karbon kredilendirme mekanizmalarına ilişkin farkındalığının artırılması hedefleniyor.

İşbirliğiyle karbon kredisi projelerinin organize piyasalarda taleple buluşması ve karbon kredisi piyasalarının derinleşmesi amaçlanıyor.

ICR, sera gazı emisyonlarını azaltmaya veya sera gazlarını atmosferden uzaklaştırmaya yönelik projelerin kayda alınmasını ve bu projeler kapsamında karbon kredilerinin oluşturulmasını sağlıyor.

EPİAŞ Genel Müdürü Arvas, mutabakata ilişkin değerlendirmesinde, EPİAŞ'ın Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin işletmecisi olduğunu anımsatarak, anlaşmayla uluslararası gönüllü karbon piyasalarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi.

Arvas, ICR'nin sunduğu modelin emisyon azaltımı yatırımları için başlangıç aşamasında kredi sağlayabildiğini ve sigortalayabildiğini belirterek, "Yani finansmanı ilk etapta sağlıyor. Böylelikle finansmanı önden alarak karbon emisyonu azaltımı için yatırım yapabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ICR Operasyon Direktörü Torfason da gönüllü karbon piyasasının likiditesini artırmak ve derinleştirmek amacıyla EPİAŞ ile bu mutabakat zaptının bir parçası olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bu, işbirliğini sürdürmemiz açısından çok önemli bir adım. Bu mutabakat zaptı, ICR'nin ve Türkiye'deki projelerinin tanınırlığını artırmamıza yardımcı olacak. Umuyoruz ki Türkiye ETS'sinin kullanımının da yaygınlaşmasını ve geliştirilmesini sağlayacak."

Kaynak: AA
EkonomiİzlandaAntalyaEnerjiFinansCOP31ÇevreSon Dakika

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