EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat dün 20 bin 465 lira oldu - Son Dakika
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EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat dün 20 bin 465 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 465 lira olarak belirlendi. Aynı gün piyasadaki işlem hacmi 5 milyon 955 bin 315 lira, gaz ticaret miktarı 291 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 465 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 955 bin 315 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 223 bin 675 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 465 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 291 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 488 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 441 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 154 milyon 862 bin 26 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 154 milyon 917 bin 160 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: EPİAŞ verilerine göre spot doğal gazda referans fiyat dün 20 bin 465 lira oldu - Son Dakika
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