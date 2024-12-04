Erbakan'dan Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Erbakan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Fatih Erbakan, asgari ücretin 34 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

04.12.2024 20:05
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Yeniden Refah lideri Erbakan: "Büyümeden vermediğimiz payı da vereceğiz dersek 34 bin liralık bir asgari ücret çıkıyor"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadığını ifade ederek, "Neredeyse 20 seneden beri vermediğimiz büyümeden payı da asgari ücretliye, emekçiye vereceğiz dersek 34 bin liralık bir asgari ücret çıkıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Fatih Uğurlu ile Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (Türk-İş) ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erbakan, gelecek hafta asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarına başlayacağını, dolayısıyla nasıl bir asgari ücret rakamının oluşması gerektiğine ilişkin görüşlerini ifade etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Yüzde 40'lık bir enflasyon oranını yapacak olursak asgari ücretin 24 bin liralara çıkartılması gerekir"

Enflasyonun beklentileri aştığına dikkati çeken Erbakan, şöyle konuştu:

"2025 yılının da yüzde 21 seviyesinde bir enflasyon oranıyla tamamlanacağı ifade ediliyor. Ancak bu sene 'yüzde 33' derken, yüzde 48, yüzde 50 seviyesinde enflasyonun çıkmasında olduğu gibi çok büyük ihtimalle 2025 yılında da yüzde 21'lik enflasyon tahmini tutmayacak ve enflasyon yüzde 35, yüzde 40'lar seviyesinde olacak. Asgari ücrete yılda bir kere zam yapıldığı da hesaba katıldığında zam olarak yüzde 40'lık bir enflasyon oranını yapacak olursak asgari ücretin 24 bin liralara çıkartılması gerekir."

Erbakan, 20 seneden beri asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadığını ifade ederek, "Bu pay da hesaba katıldığında asgari ücretin 34 bin liraya çıkması gerektiğini Ekonomik İşler Başkanlığımız bilimsel olarak hesap ettiler, ortaya koydular. Yani enflasyona ezdirmeyeceğiz ve neredeyse 20 seneden beri vermediğimiz büyümeden payı da asgari ücretliye, emekçiye vereceğiz dersek 34 bin liralık bir asgari ücret çıkıyor. Emekçinin, işçinin hakkını mutlaka vermemiz gerekiyor ve bizim görüşümüze göre dediğim gibi 2025 yılı için asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkması gerektiğini ifade ediyorum" diye konuştu.

"İnsanlar bırakın 1 ay geçirmeyi, 10 gün geçinemezler"

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay da asgari ücretin şu anda geçim ücreti olduğunu, bundan 5-6 sene önce belirleme ücreti olduğunu belirterek, "Maalesef Türkiye'nin en büyük sözleşmesi bu. Yani 9 milyon civarında asgari ücretli var. Asgari ücret geçmişte enflasyona sebep deniyordu. Bir senedir ülkemizde asgari ücret artmıyor ama enflasyon artmaya devam ediyor. Kısa özü şu, asgari ücret enflasyona sebep değil. Onun için 12 bin ile emeklinin geçinmesi, 17 bin ile insanların geçinmesi mümkün değil. İnsanlar bırakın 1 ay geçirmeyi, 10 gün geçinemezler" ifadelerini kullandı.

Erbakan, Türk-İş ziyaretinin ardından Hak-İş ve DİSK genel merkezlerini de ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erbakan'dan Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika

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