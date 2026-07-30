Ercan Korkmaz, İTB Başkanlığına Aday Olmayacak

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 5 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek İTB seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına aday olmadığını belirterek, başkan adaylığını açıklayan Ömer Gökhan Tuncer ile birlikte hareket edeceğini söyledi.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile uzun yıllardır borsaya hizmet ettiğini söyledi.

Yönetim kurulu başkanlığına aday olmadığını belirten Korkmaz, görevinden ayrılmayı düşündüğünü ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut görevini sürdürmesinin kuruma daha fazla katkı sağlayacağı yönünde görüş birliğine varıldığını ifade etti.

İTB'nin her kademesinde görev yapmaktan her zaman onur duyduğunu dile getiren Korkmaz, "İnanıyorum ki en doğru katkı, üstlenilen her görevi hakkıyla yerine getirmektir. Aynı sorumluluk bilinciyle borsamıza hizmet etmeyi sürdüreceğim. Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklayan Meclis Başkanımız Ömer Gökhan Tuncer ile Meclis Başkanlığına adaylığını açıklayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Bülent Uçak ile birlikte hareket ediyoruz." dedi.

Korkmaz, İTB'nin Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, borsanın kurumsal yapısını daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Mevcut projelerin devamının önemine dikkati çeken Korkmaz, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek yeni uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Asırlık hizmet binasının tamamlanmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Korkmaz, "Işınsu Başkanımızın başlattığı asırlık binadaki çalışmaları tamamlayarak borsamızın kullanımına sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.