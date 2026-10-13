Erdem, kara yolunda yüzde 10 verimlilikle 5 milyar doları aşan tasarruf öngörüyor - Son Dakika
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Erdem, kara yolunda yüzde 10 verimlilikle 5 milyar doları aşan tasarruf öngörüyor

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ENVER Başkanı Ahmet Erdem, kara yolu ulaşımında verimlilik yüzde 10'a ulaşırsa 5 milyar doları aşan tasarruf sağlanacağını söyledi. Erdem, kara yolunda yalnızca yüzde 3'lük kazanımın yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar tasarruf getireceğini belirtti.

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye'deki nihai enerji tüketiminin yaklaşık 4'te 1'inin ulaştırma sektöründe gerçekleştiğini belirterek, bu alanda sağlanacak verimliliğin yüzde 10'a ulaşması durumunda tasarruf miktarının 5 milyar doları aşabileceğini söyledi.

Erdem, çevrim içi düzenlenen Ulaşımda Verimlilik panelindeki konuşmasında, TÜİK verilerine göre her yıl ulaştırma sektöründe yaklaşık 34-35 milyon ton petrol eş değeri enerji tüketildiğini, bunun yüzde 78'inin kara yolunda kullanıldığını dle getirdi.

Küresel petrol talebinin en büyük kalemlerinden birinin ulaştırma alanında olduğunu ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki nihai enerji tüketiminin yaklaşık 4'te 1'i ulaştırma sektöründe oluyor. TÜİK verilerine göre her yıl ulaştırma sektörü yaklaşık 34-35 milyon ton petrol eş değeri enerji tüketiyor. Bunun da yaklaşık yüzde 78'i yani 26 milyonu, kara yolunda sarf ediliyor. Bugün elimizdeki en hızlı ve en düşük maliyetli kaldıraç filoyu ve sürüş alışkanlıklarını daha verimli hale getirmek. Kara yolu ulaşımında yalnızca yüzde 3'lük verimlilik kazanımı yılda yaklaşık 800 bin eş değer petrol ve güncel fiyatlarla söylersek 1,5 milyar dolara yakın tasarruf demek. Bu oran yüzde 10'a ulaştığında ise tasarruf 5 milyar doları aşıyor."

Erdem, enerji verimliliğinde bilinç ve davranış değişikliğinin önem kazandığını, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) enerji,sanayi ve ulaşımda enerji verimliliği alanında etkinlikler düzenleneceğini aktardı.???????

Kaynak: AA
Ahmet ErdemOtomobilEkonomiUlaşımEnerjiÇevreSon Dakika

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