Erdemir'in 9. Heykel Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Erdemir'in 9. Heykel Yarışması Başladı

13.02.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemir, 'Sonsuz İnsan, Sonsuz Form' temasıyla heykel yarışması düzenliyor. Başvurular 6 Mart'ta sona erecek.

Erdemir'in bu yıl 9'uncusunu "Sonsuz İnsan, Sonsuz Form" temasıyla düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir, 61 yıldır hayat verdiği çeliği genç sanatçıların yaratıcı dokunuşlarıyla buluşturarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören genç heykeltıraşları üretime teşvik etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket tarafından, heykel sanatının gelişimine katkı sunmak ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen yarışma, aynı zamanda Türkiye'deki sanat eğitiminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor.

Bu yıl 9. kez düzenlenen yarışmanın ön başvuru süreci 6 Mart'ta sona erecek. Bu yılki tema doğrultusunda, çeliğin insan hayatındaki vazgeçilmez yerinin sanat yoluyla anlatılması ve genç sanatçıların üretim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yarışma, Türkiye'deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin katılımına açık olacak. Eser gönderim süreci 18-22 Mayıs arasında gerçekleştirilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 16 Haziran'da OYAK Maden Metalürji Konferans ve Fuaye Alanı'nda yapılacak.

Bu yılın teması, insanın bitmeyen yaratıcılığını çeliğin sınırsız dönüşebilirliği ve teknolojinin insan kimliği üzerindeki etkileriyle birlikte ele alıyor.

Erdemir 9. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü derece ödülleri sahiplerini bulacak.

Ayrıca Mansiyon Ödülü, Erdemir Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülleri kapsamında toplam 18 eser sahibi ödüllendirilecek. ???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Erdemir, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir'in 9. Heykel Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 14:56:33. #7.11#
SON DAKİKA: Erdemir'in 9. Heykel Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.