Erdemir'in 9. Heykel Yarışması Başladı

Erdemir'in bu yıl 9'uncusunu "Sonsuz İnsan, Sonsuz Form" temasıyla düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir, 61 yıldır hayat verdiği çeliği genç sanatçıların yaratıcı dokunuşlarıyla buluşturarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören genç heykeltıraşları üretime teşvik etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket tarafından, heykel sanatının gelişimine katkı sunmak ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen yarışma, aynı zamanda Türkiye'deki sanat eğitiminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor.

Bu yıl 9. kez düzenlenen yarışmanın ön başvuru süreci 6 Mart'ta sona erecek. Bu yılki tema doğrultusunda, çeliğin insan hayatındaki vazgeçilmez yerinin sanat yoluyla anlatılması ve genç sanatçıların üretim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yarışma, Türkiye'deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin katılımına açık olacak. Eser gönderim süreci 18-22 Mayıs arasında gerçekleştirilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 16 Haziran'da OYAK Maden Metalürji Konferans ve Fuaye Alanı'nda yapılacak.

Bu yılın teması, insanın bitmeyen yaratıcılığını çeliğin sınırsız dönüşebilirliği ve teknolojinin insan kimliği üzerindeki etkileriyle birlikte ele alıyor.

Erdemir 9. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü derece ödülleri sahiplerini bulacak.

Ayrıca Mansiyon Ödülü, Erdemir Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülleri kapsamında toplam 18 eser sahibi ödüllendirilecek. ???????