Erdemir\'in Yeşil Dönüşüm Adımı

Ekonomi

Net Sıfır Yol Haritası doğrultusunda çalışmalarına hız veren Erdemir, kömüre alternatif yakıt olarak biyokütleden yakıt ve karbon kaynağı üretimini hedefleyen 7000 ton/yıl biyokömür üretim kapasiteli pilot Piroliz Tesisi'ni devreye aldı.

2024 yılının başında Net Sıfır Yol Haritası'nı açıklayan Erdemir, yenilikçi adımlarını sırasıyla hayata geçirmeye devam ediyor. Ekim ayında 1'inci Yüksek Fırın'a hidrojen enjeksiyonu denemesini başarılı bir şekilde gerçekleştiren şirket, dünyadaki sayılı üreticiler arasına adını yazdırdı. Yeşil dönüşüm yolunda stratejik Ar-Ge projeleri de yürüten şirket, 2019 yılında Ar-Ge Merkezinde, biyokütle kullanımıyla kok üretiminde kömür girdisinin azaltılması ve sinter prosesinde kok tozunun ikame edilebilirliğinin araştırılmasına yönelik laboratuvar ölçeğinde projelere başladı. Proje çıktılarının olumlu bulunmasının ardından 2022 yılı ağustos ayında pilot Piroliz Tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. Erdemir fosil yakıtların ikamesi olarak biyokütleden yakıt ve karbon kaynağı üretimini amaçlayan 7000 ton/yıl biyokömür üretim kapasiteli pilot Piroliz Tesisi'ni ekim ayında devreye aldı. Proje yönetimi kapsamında tesisin projelendirilmesinden devreye alınmasına kadar tüm aşamalar Erdemir Mühendislik ve Ar-Ge ekiplerince titizlikle yönetildi.

Yeşil dönüşüm yolunda önemli bir adım

Baz yıl olarak belirlediği 2022 yılına göre emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 azaltmayı ve 2050'de net sıfıra ulaşmayı hedefleyen Erdemir, sera gazı azaltım projelerinden biri olan pilot Piroliz Tesisi'nin kurulumunu tamamlayarak yeşil dönüşüm yolunda önemli bir adım daha attı.

Piroliz prosesinde, oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen termal parçalanma ile biyokütle biyokömüre dönüştürülüyor. Pilot Piroliz Tesisi ile biyokütleden emisyon faktörü sıfır olan biyokömür üretmeyi hedefleyen şirket, üretim proseslerinde belli oranlarda fosil yakıt yerine biyokömür kullanmayı amaçlıyor. Şirket, biyokömürü; kok prosesinde kömür harmanında kömür, sinter prosesinde sinter harmanında kok tozu, yüksek fırın prosesinde enjeksiyon kömürü ve çelikhanede konvertörde antrasit yerine belirli oranlarda kullanmayı planlıyor. Şirket, pilot tesisten elde edilen sonuçlara göre ilerleyen yıllarda endüstriyel ölçekte biyokütleden yakıt üretimine geçerek emisyon azaltım hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Biyokütleden biyokömür üretimiyle üretim sürecinde kullandığı fosil yakıtları belli oranda ikame ederek emisyonlarını ve maliyetlerini azaltacak olan şirket, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi için önemli bir adım daha atacak. - İSTANBUL