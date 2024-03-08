Erdemir ve İsdemir, "Kadınlar Günü" kapsamında kahvaltı ve buluşma organizasyonu gerçekleştirdi.
Erdemir ve İsdemir ortak açıklamasına göre, şirketler, "Kadınlar Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Kadın çalışanlarına yönelik üç farklı lokasyonda kahvaltı ve buluşma organizasyonları gerçekleştiren Erdemir ve İsdemir, onlara özel ve eğlenceli bir gün yaşattı. İlki İsdemir Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerin ikincisi İstanbul'da, sonuncusu ise Ereğli'de gerçekleştirildi.
Kahvaltı organizasyonuyla başlayan etkinliklerde, Yazar ve Eğitmen Hülya Mutlu da kadın çalışanlarla bir araya geldi. Etkinliklere OYAK Maden Metalürji çalışanı 700'ü aşkın kadın katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Erdemir ve İsdemir, Kadınlar Günü'nde çalışanlarına özel etkinlikler düzenledi - Son Dakika
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve Kooperatif Bilgi Sistemi'ndeki yenilikler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'tan gelen katılımcılar da katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nın temelini attıklarını ve hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin şehir içi trafiği rahatlatacağını ve yıllık 330 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirtti.
Burhaniye ilçesinde gübre ve mazot desteği ödemelerinin hesaplara yatması, zeytin budama ve gübreleme zamanı olduğunu anlatan gübre bayii Kazım Karabıyık'a göre gübre satışlarını artırdı. Ayrıca, bu sene zeytinyağı da iyi para yaptığı için vatandaşlar zeytine daha iyi bakar hale geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çöken Sarma Çayı köprüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. Köprü çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi.
Aksaray Belediyesi tarafından açılan pazarda gözleme ve çeşitli yemekler yapan Reyhan Buluttekin, elde ettiği gelirle ev sahibi oldu. Kadınların geçim kaynağı olan pazarda Buluttekin, 7 yıldır gözleme ve ev yemekleri yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Manisalı kadın girişimci Süreyya Çalışır, kariyerini bırakarak babasının kapanmak üzere olan besi çiftliğinin başına geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle çiftliği onaran Çalışır, modern bir tesise dönüştürdüğü çiftlikte süt üretimi yapmaya başladı. Hedefi, hayvan sayısını ve üretimi artırarak alanında markalaşmak.
Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Endonezya Kayseri İş Formu'nda, Endonezya yatırım fırsatları ve Kayseri ile karşılıklı iş fırsatları ele alındı. Toplantıya Kayseri Valisi, AK Parti Kayseri Milletvekili ve sanayiciler katıldı. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve dış ticaret verileri paylaşılırken, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi de daha güçlü bir ekonomik işbirliği için destek sözü verdi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal ve tarım dışı amaçlı müracaatlar değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han başkanlık etti.
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