Erdemli'de Girişimci Aronya Üretmeye Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Erdemli'de Girişimci Aronya Üretmeye Başladı

Halil Serin, ata topraklarında aronya üreterek aile ekonomisine katkı sağladı, ürün yüksek fiyatla satılıyor.

20.09.2024 10:13
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Mersin Erdemli'de genç girişimci, ebeden dededen kalma ata topraklarını üretime geçirdi, şifa deposu aronya üreterek aile ekonomisine ciddi bir kazanç sağladı. Şu anda kilogramı 200-250 TL civarında satılan ürünün kurutulmuşunun ise 800 ile bin TL arasında olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de yılın 12 ayı çeşit çeşit ürün hasat ediliyor. Hem üreticiler hem de genç girişimciler, farklı ürünleri de deneme şansı buluyor. Erdemli ilçesine bağlı bin 270 rakımdaki Karahıdırlı köyünde de 2 çocuk babası Halil Serin, son yıllarda üretimi yapılmaya başlanan aronya meyvesini yetiştirmek için ata topraklarını üretime geçirdi. Nineden deden kalan araziyi değerlendiren Serin, 3 yıl önce diktiği fidelerden bu yıl yaklaşık 1 ton ürün elde ederek iyi bir verim aldı. Kilogram fiyatı 200 ile 250 TL arasında satılan aronyanın kurusunun kilogram fiyatının ise 800 ile bin TL arasında olduğu öğrenildi.

"Bize ciddi bir ekonomik gelir sağladı"

Bin 270 rakımda olduklarına dikkat çeken genç üretici Halil Serin, "Burası ebeden dededen kalma ata toprakları. Biz burayı üretime geçirdik. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle aronya dikmeye karar verdik ve başarılı olduk. Ürünümüzü 3 yıl önce diktik, bu yıl da hasat etmeye başladık. Şu ana kadar yaklaşık 1 ton civarında hasat ettik. İnsanların yeni öğrendiği bir ürün. İnsanlar tatmak için sipariş veriyor, biz de onlara yetiştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sene 2 ton civarında verim bekliyoruz. Bu süreç içerisinde de meyvenin biraz daha tanınacağını düşünüyorum" dedi.

Aronyanın direkt üreticiden satıldığına değinen Serin, "Kilogram fiyatı ise 200 ile 250 TL arasında değişiyor. Bu da bize ciddi bir ekonomik gelir sağlıyor. Aronya meyvesinin raf ömrü uzun olduğu için 4-5 ay buzdolabında saklayabilir ve tüketebilirsiniz. Yaklaşık 4 kilogram taze meyveden 1 kilogram kurusu çıkıyor o da 800 ile bin TL arasında satılıyor" diye konuştu.

Meyve sayesinde vitamin ilaçlarını bıraktı

İlk aşamadan itibaren oğluna yardım edenlerden anne Arzu Serin ise, "Oğlumun bahçesinde hasadına yardım ediyoruz. Çalı gibi bir ağaç olduğu için meyvesini toplaması çok kolay. Biz de meyveyi yeni yeni öğreniyoruz. Elimizden geldiği kadar meyve suyunu, reçelini deneme amacıyla yapıyoruz. Lokumunu denemiştim o da iyi oldu. Yaşım biraz ilerlediği için vitamin kullanıyordum, gelip yardım ederken yemeye başlayınca artık vitamin almıyorum. Vitamin ilacı almaya ihtiyaç duymuyorum. İyi bir meyve. Kendim de internetten araştırıyorum çok faydalarını okuyorum" diye konuştu.

Bahçede her konuda çocuğuna destek olan anne, atadan kalma toprağı böyle bir meyve için değerlendirdiği için oğluna teşekkür etti.

Kanserden şekere birçok faydası var

Aronya meyvesinin birçok faydası olduğu, böbrek, akciğer hastalıklarına karşı iyi geldiği, kanserle mücadele ettiği, diyabetten, sindirim sisteminin düzenlenmesinde önemli faydalarının olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. En yüksek C vitamini ve antioksidan kaynağı olduğu için süper meyve olarak bilinen aronyanın kandaki kolestrol seviyesini dengede tuttuğu, damar tıkanıklığı ve pıhtı oluşumunun da önüne geçtiği ifade edildi. Daha birçok faydası olduğu bilinen meyvenin günlük 15-20 adet tüketilmesinin gerektiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erdemli'de Girişimci Aronya Üretmeye Başladı - Son Dakika

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