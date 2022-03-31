Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü medya mensuplarına yaptığı değerlendirmede ekonomiye ilişkin konulara da değindi.

Aralık ayında yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücret enflasyon karşısında eridi. Ekonomistler ve işçiler, bir süredir 'asgari ücrete yılda 2 kere zam yapılması' için çağrıda bulunuyor.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu üyesi Nihat Zeybekci'den gelen açıklamalar ara zam konusunda bir adım atılacağı iddialarını güçlendirmişti. İktidara yakın haber sitelerinde, ara zamla ilgili kulis bilgileri dahi yayınlanmaya başlamıştı.

İlk açıklamasında "Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" diyen Erdoğan, bu kez aralık ayını işaret ederek kapıları kapattı. Erdoğan şunları söyledi:

"BUNUN VAKTİ ARALIKTIR"

"Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten.

"DAHA YENİ ASGARİ ÜCRETTE GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAM YAPTIK"

Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."