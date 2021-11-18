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Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü - Son Dakika

Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü

18.11.2021 20:29

Erdoğan'ın grup toplantısında "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam." sözlerini alkışlamayan ve toplantıdan çıkan ilk isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yakın zamanda istifa edeceği ileri sürüldü. Erdoğan'ın ise söz konusu istifa kararını onaylayacağı meclis kulislerde konuşulanlar arasında.

Geçtiğimiz günlerde faizle ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümenin önkoşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

"FAİZİ SAVUNAN ARKADAŞLARIMIZ KUSURA BAKMASINLAR"

Bu sözlerin ardından AK Parti'nin grup toplantısında faiz indirimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden parti içindeki bazı isimlere yüklenmişti. Elvan'ın faizle ilgili sözlerine tepki gösterdiği söylenen Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" demişti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HEM ALKIŞLAMAMIŞTI HEM DE MECLİS'TEN İLK ÇIKAN İSİMDİ

Elvan'ın, Erdoğan'ın sözleri sonrası grup toplantısı sonunda Meclis'ten en önce ayrılan isimlerden olması ve o sözleri sarf ettiği sırada alkışlamaması dikkatlerden kaçmamıştı.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Bu gelişmelerin ışığında siyaset kulislerinde bir istifa bekleniyor. İddialara göre; Bakan Elvan en kısa sürede görevinden istifa edeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifa kararını da kabul edeceği konuşuluyor.

FAİZ İNDİRİMİ DE GELDİ

Öte yandan indirim serisine devam eden Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 15'e çekti.

Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü - Son Dakika
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