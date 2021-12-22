Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurmuştu. Dün de döviz kurunda yaşanan dalgalı seyre karşı hükümet kanadından kur korumalı TL vadeli mevduat paketinin detayları açıklandı. Tüm bu olup bitenler döviz kurundaki sert düşüşü de beraberinde getirdi.

Bu gelişmeler yaşanırken Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

VERGİ DENETİM KUTULU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

BAKAN NEBATİ DE BU AY ATANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atanmıştı. Atamanın Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtilmişti.