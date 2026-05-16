Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde 600 milyon dolarlık hastane anlaşması

16.05.2026 11:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında, Türkistan ve Petropavlovsk'ta, toplam 1385 yatak kapasiteli iki şehir hastanesi için 600 milyon dolarlık finansman anlaşmasına varıldı - YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan: - "Bilgi birikimimizi, 20 yıldır büyük projelere imza attığımız ikinci vatanımız, ata yurdumuz Kazakistan'a aktarma fırsatı bulduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında, Türkistan ve Petropavlovsk'ta, toplam 1385 yatak kapasiteli iki şehir hastanesi için 600 milyon dolarlık finansman anlaşmasına varıldı.

Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde, iki ülke arasında ulaştırmadan inşaata kadar 13 farklı alanda anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in huzurunda, YDA Group ve Samruk-Kazyna Anonim Şirketi ile 760 yatak kapasiteli Türkistan Şehir Hastanesi ve 625 yataklı Petropavlovsk Şehir Hastanesi projeleri için 600 milyon dolarlık finansman anlaşması oldu.

"Pek çok alanda yatırımlar artarak devam ediyor"

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine, dünyanın birçok ülkesinde, büyük projelere imza attıklarını anlattı. Yurt dışı faaliyetlerindeki en önemli kilometre taşının, Kazakistan olduğunu belirten Arslan, söz konusu ülkede inşaattan sanayiye, sağlıktan havaalanı işletmeciliğine pek çok alanda faaliyetlerini ve yatırımlarını artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Kamu özel ortaklığı projelerinde sahip oldukları know-how'a işaret eden Arslan,"Bu bilgi birikimimizi, 20 yıldır büyük projelere imza attığımız ikinci vatanımız, ata yurdumuz Kazakistan'a aktarma fırsatı bulduk. Sağlık alanında, kentin ve bölgelerinin sağlık üssü olacak Türkistan Şehir Hastanesi, Petropavlovsk Şehir Hastanesi ve 1067 yataklı Astana Tıp Üniversitesi Hastanesi olmak üzere, 2 binin üzerinde yataklı yatırımlarımız hızla devam ediyor." diye konuştu.

Arslan, Kazakistan'da sağlık alanının yanı sıra havacılık, sanayi, gayrimenkul ve denizcilik alanında da yatırımları olduğuna dikkati çekerek, 2007'de Kazakistan'ın ilk yap işlet devret projesi olan Aktau Uluslararası Havalimanı yapım ve 30 yıllık işletim ihalesini kazandıklarını, inşaatını 13 ayda tamamladıkları havalimanını halen işletmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Pandemi koşullarında, 11 ayda inşa edilerek işletmeye alınan Türkistan Uluslararası Havalimanı'nın da bölgede Sovyet döneminden sonra sıfırdan inşa edilen ilk Greenfield Havalimanı olma özelliği taşıdığının altını çizen Arslan, ayrıca projenin modernizasyon ve altyapı olarak Kazakistan'daki en iyi havalimanı olarak gösterildiğini belirtti.

"YDA Industrial Park 7 üretim tesisini tek çatıda topluyor"

Arslan, Astana'da, 7 üretim tesisini tek çatı altında toplayan YDA Industrial Park'ın, Kazakistan'ın ithalatını ve cari açığını azaltmaya yönelik önemli bir proje olduğuna değinerek, "Toplam 120 bin metrekare açık alan içinde 40 bin metrekare kapalı alanda medikal gaz ve ekipmanları, medikal mobilya, ofis mobilyaları, prefabrik yapı fabrikası, pvc ve alüminyum fabrikası, kazan ve basınçlı kaplar imalatı yapılmakta olup, sandviç panel üretim tesisinin de inşasına başlandı." ifadesini kullandı.

Petropavlovsk kentinde ise 25 hektarlık alanda, pestisit ve organomineral gübre üretim tesisi inşa ettiklerini aktaran Arslan, tesisin bitki koruma, hayvan ve çevre sağlığı ürünleri üretimiyle, ülkenin tarımsal üretimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Arslan, gayrimenkul alanında da önemli projelere imza attıklarını belirterek, Almaata Finans Merkezi'nde Bank Turan Alem ve Kazkommertsbank Genel Merkez binaları ile Kazakistan Milli Müzesi'nin inşasında yer aldıklarını kaydetti.

Kazakistan'ın deniz gücüne de olumlu katkılar sunmayı hedeflediklerini bildiren Arslan, Aktau bölgesinde yeni gemi inşası ve gemi bakım onarımlarının yapılacağı kapsamlı ve tam donanımlı bir tesis, tersane inşa etmeyi planladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:32:27. #7.12#
