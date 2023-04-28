Erdoğan-Putin görüşmesinden detaylar geldi! Rus turistler için 'Rebit Kart' sistemi - Son Dakika
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Erdoğan-Putin görüşmesinden detaylar geldi! Rus turistler için 'Rebit Kart' sistemi

28.04.2023 23:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntıları belli oldu. Türkiye'de tatil yapan Rus turistler için kolay ödeme sistemi olan Rebit Kart konusun üzerine çalışıldığı belirtilirken, süreç sezona yetişecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ele alınan konuların detayları belli olmaya başladı.

RUS TURİSTLER İÇİN REBİT KART SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, turizm görüşmenin kritik maddeleri arasında yer aldı. Rus turistler için ekstra uçak seferleri olacağı belirtildi. Türkiye'ye gelen Rus turistlere kolay ödeme imkanı sunan yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışılıyor. Rebit Kart denilen sistemi Rus turistler telefonlara kuracakları uygulama ile Türkiye'de rahatlıkla kullanabilecek. Merkez bankaları karşılıklı olarak konuya çözüm bulurken, süreç sezona yetişecek.

DOMATES KOTASI 500 BİN TONA YÜKSELTİLİYOR

Ayrıca, Rusya'ya 350 bin ton domates kotasının 500 bin tona yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İhraç edilen balık kotası da 15 bin tona çıkarılabilir.

TAHIL KORİDORU

18 Mayıs'ta sona erecek Tahıl Koridoru da görüşmede ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihin uzatılması yönünde telkinini Putin'e iletti. Putin'in, "Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz" dediği ifade edilirken, birkaç gün içerisindeBM'nin de içinde olduğu bir telefon görüşmesi yapılması bekleniyor.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE İNŞAAT MALZEMELERİ GELECEK

Rusya lideri Putin'in Suriye ile normalleşme temasları kapsamında gerçekleştirilen 4'lü görüşmeden memnun olduğu belirtildi. Deprem yardımları kapsamında inşaat malzemeleri taşıyan gemi, Rusya'dan Türkiye'ye gelecek. Rusya'dan önümüzdeki aylarda indirimli inşaat malzemesi temin edebilecek.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan-Putin görüşmesinden detaylar geldi! Rus turistler için 'Rebit Kart' sistemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan-Putin görüşmesinden detaylar geldi! Rus turistler için 'Rebit Kart' sistemi - Son Dakika
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