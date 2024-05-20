Ermaden, yeni maden sahaları açarak rezerv artırma çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ermaden, yeni maden sahaları açarak rezerv artırma çalışmalarına devam ediyor

Ermaden, yeni maden sahaları açarak rezerv artırma çalışmalarına devam ediyor

Türkiye'nin en büyük demir cevheri üreticilerinden Ermaden, 86'ncı yılında yeni maden sahalarının açılması ve rezerv artırma çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Türkiye'nin demir cevheri üretiminin yüzde 38'ini karşılıyor ve çevre konusundaki yatırımlarını da tamamlamış durumda. Ayrıca, Bingöl Genç Peletleme Tesisi yatırımıyla Erdemir'in pelet ihtiyacını milli ve yerli kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

20.05.2024 10:50
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Türkiye'nin en büyük demir cevheri üreticilerinden Ermaden, 86'ncı yılında yeni maden sahalarının açılması ve rezerv artırma çalışmalarına devam ediyor.

Kökleri 1938 yılına kadar uzanan OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden Ermaden, 86'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Demir cevheri peletleme tesisi sahibi olan Ermaden, Türkiye'nin demir cevheri üretiminin yüzde 38'ini, demir cevheri ihtiyacının ise yüzde 16'sını tek başına karşılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2006 yılında OYAK Grubu Şirketleri bünyesine dahil olan Ermaden, söz konusu dönemin ardından önemli bir yatırım hamlesi başlattı. Bu çerçevede iyileştirme ve modernizasyon yatırımlarını kısa süre içerisinde tamamlayan şirket, "sürdürülebilirlik" ilkesi doğrultusunda çevre konusundaki yatırımlarını da hayata geçirdi. Çevre yatırımları kapsamında; toz tutma ve atık arıtma, artık çökertme barajı, çevre düzenleme ve ağaçlandırma yatırımları hızlı bir şekilde tamamlandı.

"Önce İnsan" odaklı yönetim anlayışı ile 2007'de iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çalışmalarına başlayan şirket, 2009 yılında OHSAS 18001 belgesini aldı. 2021 yılında ise TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni belgelendirerek standart geçiş sürecini tamamladı.

Günümüzde Türkiye'nin farklı bölgelerinde 11 demir, 1 manganez, 1 taş kömürü-kuvars, 2 kil sahası olmak üzere 15 sahası bulunan şirket, yeni maden sahalarının açılması ve rezerv artırma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Söz konusu alanda Türkiye'nin en önemli yatırımlarından birini yürüten Ermaden, Bingöl Genç Peletleme Tesisi yatırımında mobilizasyon aşamasına geçerek inşaat faaliyetine başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sondaj çalışmalarından birini yürüten şirket, bölgede 250 milyon ton civarında manyetit demir cevheri potansiyeli tespit etti.

Şirketin madencilik alanındaki uzmanlığıyla kurulacak tesis, OYAK Grubu Şirketlerinden Erdemir'in pelet ihtiyacının büyük bir kısmının milli ve yerli kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak. Erdemir'in çelik üretiminde ham madde arz güvenliğini ve kendine yetebilirlik oranını artıracak tesis, ithal pelet kullanımının azaltılması açısından da büyük önem taşıyor.

Elde edilecek yüksek karlılıkla; son yıllarda çelik sektörünü derinden etkileyen ticaret kotaları, emisyon ticaret sistemleri, emtia krizleri ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkilerini hafifletecek olan tesis, grubun rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak. Bingöl Avnik Peletleme Tesisi, inşaat sürecinde 2 bin kişiye, faaliyete geçtiğinde de bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ermaden, yeni maden sahaları açarak rezerv artırma çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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