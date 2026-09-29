Erzincan Çayırlı'da Turnaçayırı projesi tamamlanınca 24 bin 574 dekar sulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Çayırlı'da Turnaçayırı projesi tamamlanınca 24 bin 574 dekar sulanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Çayırlı\'da Turnaçayırı projesi tamamlanınca 24 bin 574 dekar sulanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Çayırlı'da yürütülen Turnaçayırı Barajı ve sulama projesinde 32 kilometre çelik boru ile 76 kilometre CTP boru döşeniyor; proje tamamlanınca 24 bin 574 dekar tarım arazisi sulanacak. Projenin ilçede tarımsal üretimi geliştirmesi bekleniyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı sürdürülen Turnaçayırı Barajı ve sulama projesinin tamamlanmasıyla 24 bin 574 dekar tarım arazisinin sulamaya kavuşması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje kapsamında 9 bin 687 dekar arazinin cazibeli, 14 bin 887 dekar arazinin ise borulu sistemle sulanması planlanıyor.

Proje çerçevesinde 32 kilometre çelik boru, 76 kilometre CTP boru ve 151 kilometre PE100 boru döşenirken, 24 basınç kırıcı vana ile 140 sanat yapısının da inşası gerçekleştiriliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ile Bakanlığa bağlı birim amirleri, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek DSİ 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz'dan bilgi aldı.

Tamamlandığında binlerce dekar tarım arazisinin suyla buluşmasını sağlayacak projenin, Çayırlı ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA
ErzincanÇayırlıEkonomiGüncelÇevreTarımCtpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:24:17. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan Çayırlı'da Turnaçayırı projesi tamamlanınca 24 bin 574 dekar sulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei