Erzincan Çayırlı\'da Turnaçayırı projesi tamamlanınca 24 bin 574 dekar sulanacak

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı sürdürülen Turnaçayırı Barajı ve sulama projesinin tamamlanmasıyla 24 bin 574 dekar tarım arazisinin sulamaya kavuşması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje kapsamında 9 bin 687 dekar arazinin cazibeli, 14 bin 887 dekar arazinin ise borulu sistemle sulanması planlanıyor.

Proje çerçevesinde 32 kilometre çelik boru, 76 kilometre CTP boru ve 151 kilometre PE100 boru döşenirken, 24 basınç kırıcı vana ile 140 sanat yapısının da inşası gerçekleştiriliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ile Bakanlığa bağlı birim amirleri, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek DSİ 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz'dan bilgi aldı.

Tamamlandığında binlerce dekar tarım arazisinin suyla buluşmasını sağlayacak projenin, Çayırlı ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.