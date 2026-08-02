Erzincan'da 100 Milyon Dolarlık Yatırım - Son Dakika
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Erzincan'da 100 Milyon Dolarlık Yatırım

Erzincan\'da 100 Milyon Dolarlık Yatırım
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İranlı işadamı Umut Kaya, Erzincan'da 6 fabrika ile 100 milyon dolarlık yatırım yapacak.

İranlı işadamı ve bir şirketin CEO'su Umut Kaya, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini, kurulacak 6 fabrikada yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Bakır boru, bakır tel, alüminyum tel ile havalandırma ve soğutma makinelerinin üretileceği tesislerde üretimin, Türkiye pazarının yanı sıra Almanya ve İtalya başta olmak üzere yurt dışına da ihraç edilmesi hedefleniyor.

Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde incelemeler yaptıklarını belirten Kaya, yatırım için Erzincan'ı tercih etmelerinde kentte gördükleri ilgi ve desteğin etkili olduğunu söyledi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'na teşekkür eden Kaya, yatırımın yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğünde olacağını ifade etti.

Kurulacak 6 fabrikanın Erzincan'ın üretim gücünü artıracağını belirten Kaya, "Allah'ın izniyle burada bin kişi çalışacak. Bir yıl sonra üretime geçmeyi düşünüyoruz. İnşallah Erzincan'dan Türkiye'ye ve dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapacağız." dedi.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte doğrudan yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanmasının yanı sıra lojistik, tedarik ve yan sanayi alanlarında da yeni iş imkanlarının oluşması bekleniyor. Ayrıca Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelinin önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

Umut Kaya, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da 100 Milyon Dolarlık Yatırım - Son Dakika

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