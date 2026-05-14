Erzincan'da 779 Bin Fide Dağıtımı

Erzincan'da üreticilere yüzde 50 hibeyle 779 bin 520 sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek hizmet binası önünde dağıtım töreni düzenlendi.

Törende, üreticilere 400 bin 896 domates ile 378 bin 624 kapya biber olmak üzere 779 bin 520 sebze fidesi dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, törende yaptığı konuşmada, toprakla buluşan her fidenin kentin geleceğine ekilen bir umut olduğunu söyledi.

Erzincan'ın Doğu Anadolu'nun tarım ve üretim merkezi olarak adından söz ettirdiğini belirten Kaya, "10 yıl önce 90 dekar seviyesinde olan sera varlığımızı el birliğiyle ve büyük emeklerle 805 dekara ulaştırdık. 10 katına yaklaşan bu muazzam büyüme, sizlerin azmi ile devletimizin sunduğu imkanların en somut meyvesidir. Vizyonumuz nettir, 2027'nin sonunda 1500 dekarı aşan bir sera varlığıyla bölgenin gıda ambarı olma konumumuzu perçinlemek." diye konuştu.

Kaya, Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nin bu dönüşümün en güçlü halkasını temsil ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"340 dekarlık modern alanımızda 500 vatandaşımıza iş imkanı sağlarken, şehrimize yıllık 400 milyon liralık dev bir ekonomik canlılık kazandırıyoruz. Sadece kapalı alanlarda değil, açık arazilerimizde de üretim aşkımız hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 107 bin tonu aşan sebze üretimimiz toprağımızın bereketinin kanıtıdır. Toprakla buluşturacağımız 400 bini aşkın domates ve 378 bin biber fidesi bu büyük kalkınma hamlesinin sembolüdür. Her bir fidemizin bereketi bol, kazancı yerinde olsun."

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise 2021'den bu yana üreticilere 100 milyon liralık tohum ve fide desteği sağladıklarını söyledi.

Töreni Dünya Çiftçiler Günü'nde gerçekleştirdiklerini dile getiren Koçaker, dağıtılan fidelerin yaklaşık 110 dekar araziye dikileceğini, bunların 45-50 gün içerisinde de hasat olgunluğuna geleceğini belirtti.