Erzincan'da 779 Bin Fide Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da 779 Bin Fide Dağıtımı

14.05.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da üreticilere yüzde 50 hibeyle 779 bin 520 sebze fidesi dağıtıldı, toprakla buluşan her fide umut.

Erzincan'da üreticilere yüzde 50 hibeyle 779 bin 520 sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek hizmet binası önünde dağıtım töreni düzenlendi.

Törende, üreticilere 400 bin 896 domates ile 378 bin 624 kapya biber olmak üzere 779 bin 520 sebze fidesi dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, törende yaptığı konuşmada, toprakla buluşan her fidenin kentin geleceğine ekilen bir umut olduğunu söyledi.

Erzincan'ın Doğu Anadolu'nun tarım ve üretim merkezi olarak adından söz ettirdiğini belirten Kaya, "10 yıl önce 90 dekar seviyesinde olan sera varlığımızı el birliğiyle ve büyük emeklerle 805 dekara ulaştırdık. 10 katına yaklaşan bu muazzam büyüme, sizlerin azmi ile devletimizin sunduğu imkanların en somut meyvesidir. Vizyonumuz nettir, 2027'nin sonunda 1500 dekarı aşan bir sera varlığıyla bölgenin gıda ambarı olma konumumuzu perçinlemek." diye konuştu.

Kaya, Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nin bu dönüşümün en güçlü halkasını temsil ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"340 dekarlık modern alanımızda 500 vatandaşımıza iş imkanı sağlarken, şehrimize yıllık 400 milyon liralık dev bir ekonomik canlılık kazandırıyoruz. Sadece kapalı alanlarda değil, açık arazilerimizde de üretim aşkımız hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 107 bin tonu aşan sebze üretimimiz toprağımızın bereketinin kanıtıdır. Toprakla buluşturacağımız 400 bini aşkın domates ve 378 bin biber fidesi bu büyük kalkınma hamlesinin sembolüdür. Her bir fidemizin bereketi bol, kazancı yerinde olsun."

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise 2021'den bu yana üreticilere 100 milyon liralık tohum ve fide desteği sağladıklarını söyledi.

Töreni Dünya Çiftçiler Günü'nde gerçekleştirdiklerini dile getiren Koçaker, dağıtılan fidelerin yaklaşık 110 dekar araziye dikileceğini, bunların 45-50 gün içerisinde de hasat olgunluğuna geleceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da 779 Bin Fide Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:22:45. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da 779 Bin Fide Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.