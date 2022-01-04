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Erzincan'da bir tas mercimek çorbası 20 TL, 100 gram döner 43 TL oldu - Son Dakika

Erzincan'da bir tas mercimek çorbası 20 TL, 100 gram döner 43 TL oldu

04.01.2022 12:47
Erzincan'da bir tas mercimek çorbası 20 TL, 100 gram döner 43 TL oldu

Erzincan Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğince alınan kararla lokantalarda müşterilere sunulan yiyecek çeşitlerine zam yapıldı.

Erzincan Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğince alınan kararla lokantalarda müşterilere sunulan yiyecek çeşitlerine zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesine göre 200 gram bir tas mercimek çorbası 20 TL, 100 gram döner 43 TL oldu.

Erzincan Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğince 17 Aralık 2021 tarih ve 13 nolu kararla kabul edilen ve onaylanan yeni zamlı Erzincan lokanta fiyat tarifesi şöyle oldu:

Çorba: 200 gram mercimek çorbası 20 TL, 200 gram işkembe çorbası 26 TL, 200 gram paça çeşitleri 28 TL, 200 gram tuzlama 28 TL, 200 gram tirit 28 TL.

Et yemekleri: 200 gram haşlama 43 TL, 200 gram kızartma 35 TL, 200 gram tas kebap 35 TL, 200 gram çöp kebap 38 TL, 200 gram kaburga kebap 43 TL.

Sebze yemekleri: 200 gram patlıcan kebap 35 TL, 200 gram patlıcan musakka 28 TL, 200 gram sebzeli kebap 32 TL, 200 gram karnıyarık 28 TL, 200 gram lahana sarma 28 TL, 200 gram yaprak sarma 28 TL, 200 gram biber dolma 28 TL, 200 gram kabak dolma 28 TL, 200 gram ıspanak 25 TL, 200 gram taze fasulye 25 TL, 200 gram kuru fasulye 25 TL, 200 gram nohut 25 TL, 200 gram türlü 25 TL.

Izgaralar: 100 gram döner 43 TL, 100 gram et kuşbaşı 45 TL, 100 gram Adana- Urfa şiş köfte 43 TL, 100 gram kasap köfte 30 TL, 100 gram İskender 43 TL, 100 gram yoğurtlu kebap 43 TL, 100 gram tavuk kanat 35 TL, 100 gram tavuk taleks 35 TL, 100 gram şiş 35 TL, 100 gram pirzola 45 TL, 100 gram biftek 45 TL, 100 gram tandır kuzu büryan 45 TL, 1 adet alabalık 33 TL, 300 gram hamsi ızgara 35 TL.

"Erzincanlılardan zam tepkisi"

Lokantada yemek yedikten sonra zamlı tarifeyle karşılaşan vatandaşlar, fiyatları oldukça yüksek buldu.

Erzincan'da lokantalarda yenilen yemek çeşitlerinden en fazla dönerin olduğunu ve 100 gram dönerin 43 TL'ye çıkarılmasını oldukça abartılı bulan vatandaşlar, şöyle konuştu:

Ahmet Ersever: "Her ürüne gelen zamla ay sonu gelmeden aldığımız maaş eriyip bitiyor. Sadece temel ihtiyaç malzemelerine değil her şeye üst üste zamlar geliyor. Durum çok kötü. Hele ki tek maaş ile geçinmek neredeyse imkansız. Ben evin tek çalışanıyım, ay sonunu getirmekte zorlanıyorum. Tek kişi lokantada bir tas çorba içsem 20 TL. olmuş." dedi.

İbrahim Sucu: "Erzincan'ın yaprak döneri meşhurdur. Bu fiyatları gördükten sonra döner yemekte artık çok lüks olacak bize. Dönerin yanında bir su içsen su bile olmuş 3-4 TL."

Şennur Avcı: "İşyeri sahipleri artan maliyetlerden, tüketiciler zamlardan şikayetçi. İki tarafa da sorsan herkes kendi penceresinden haklı. Allah devletimize zeval vermesin. Lakin bu durumu suiistimal eden, fırsatçılığa çevirenlerden de Allah sorsun. Yerelde göstermelik denetimler, hamasetler vatandaşın belini iyice büküyor." - ERZİNCAN

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Türk Lirası, Erzincan, Adana, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da bir tas mercimek çorbası 20 TL, 100 gram döner 43 TL oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erzincan'da bir tas mercimek çorbası 20 TL, 100 gram döner 43 TL oldu - Son Dakika
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