Erzincan'da İçecek Fiyatlarına Zam - Son Dakika
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Erzincan'da İçecek Fiyatlarına Zam

Erzincan\'da İçecek Fiyatlarına Zam
08.07.2026 10:22
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Erzincan'da çay ocakları ve kahvehanelerde içecek fiyatları artırıldı, yeni tarifeler uygulamaya girdi.

Erzincan'da çay ocakları ve kahvehanelerde satılan içeceklerin fiyatlarına zam yapıldı. Erzincan Kahveciler ve Otelciler Odası'nın talebi doğrultusunda hazırlanan yeni tarife, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onayıyla yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre, çay, oralet, tarçın, kuşburnu ve benzeri sıcak içeceklerin bardak fiyatı 20 lira olarak belirlendi.

Tarifede limonata 35 lira, kakao 40 lira, ayran 40 lira, bardak ve fincan süt 40 lira, bardakta Nescafe 50 lira, sıcak çikolata 50 lira, Türk kahvesi 60 lira ve fincanda Nescafe 60 lira olarak yer aldı.

Erzincan Kahveciler ve Otelciler Odası ile Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan yeni fiyat tarifesinin, artan işletme maliyetleri dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.

Yeni fiyat tarifesiyle birlikte işletmelerin belirlenen ücretleri uygulamaya başlaması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da İçecek Fiyatlarına Zam - Son Dakika

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